नाभि पर कौन सा तेल, किस को लगाना चाहिए? क्या-क्या मिलते हैं फायदे, योग गुरु ने बताया

Benefits of Appling oil on Navel: नाभि शरीर का एक ऐसा प्वाइंट है जिसे आयुर्वेद में बहुत खास माना जाता है. इससे शरीर की 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में नाभि पर कुछ खास तेल लगाकर हल्की मसाज करने से कई समस्याओं से राहत पाई जा सकती है और बॉडी पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है. इसी कड़ी में योग गुरु पंकज शुक्ला ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है और बताया कि नाभि पर कौन सा तेल, किस को लगाना चाहिए. साथ ही इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

सरसों का तेल

नाभि पर सरसों के तेल की मालिश करना बहुत फायदेमंद माना जाता है. इससे पाचन तंत्र ठीक होता है और फटे होंठों की समस्या से राहत मिलती है. इसके लिए आप रात में सरसों के तेल की 5-7 बूंद नाभि पर लगाकर अच्छे से मसाज करें, आपको जल्द असर देखने को मिल जाएगा.

नाभि पर नारियल तेल की मसाज करने से कई सारे फायदे मिलते हैं. इससे चेहरे पर ग्लो आता है. साथ ही हार्मोन इम्बैलेंस, नसों की समस्याएं से छुटकारा मिलता है. अगर आपको ऐसी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो रोजाना रात को नाभि पर नारियल के तेल की मसाज करना शुरू कर दें.

अगर आपकी हड्डी कमजोर हैं तो आप अपनी नाभि में रोजाना रात को नारियल तेल की 5-7 बूंद डालकर मसाज करें. इससे हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं साथ में बाल भी हेल्दी होते हैं. इसके अलावा इससे दिमाग और याददाश्त तेज होती है.

नाभि पर नीम के तेल 5-7 बूंद डालकर मसाज करने से शरीर में स्किन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं. ऐसा करने से आप फंगल इंफेक्शन, खुजली, रैशेज जैसी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं.

नाभि पर घी लगाना बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इससे अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलता है. साथ ही हड्डियां मजबूत होती हैं और हॉर्मोनल इंबैलेंस दूर हो जाता है. घी लगाने से शरीर की कमजोर हड्डियां भी मजबूत होने लगती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

