रोज मूंगफली खाने के फायदे, कच्ची या पकी कौन सी मूंगफली बेहतर है? Mungfali खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है

Peanut Benefits: सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दी में लोग मूंगफली खाना ज्यादा पसंद करते हैं. सर्दी में अक्सर लोग आग के पास हाथ बैठकर मूंगफली का आनंद लेते हैं. मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है. मूंगफली का सेवन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होता है. मूंगफली का सेवन न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव होता है. चलिए आपको बताते हैं कच्ची मूंगफली खाने से क्या फायदे हैं?, रोज मूंगफली खाने के फायदे, कच्ची या पकी हुई मूंगफली कौन सी बेहतर है? मूंगफली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

यह भी पढ़ें:- Flax Seeds Benefits: वजन घटाने के लिए वरदान हैं अलसी के बीज, इस तरह से खाएंगे तो बहुत जल्दी कम होगा वजन

रोज मूंगफली खाने के फायदे

दरअसल, मूंगफली का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. मूंगफली बादाम की तुलना में काफी सस्ती होती है और इसमें बादाम जैसे ही कई पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते है. इसमें विटामिन E, B6, आयरन, जिंक, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं.

एक दिन में लगभग 1 से 2 मुट्ठी यानी लगभग 30-50 ग्राम मूंगफली खाना सही रहता है. मूंगफली का ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. इसे ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं.

कच्ची और पकी हुई मूंगफली दोनों में से कौन सी मूंगफली बेहतर होती है. हालांकि, यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. अगर, आप अधिक पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप चाहते हैं तो कच्ची मूंगफली बेहतर है. अगर आप जल्दी पचने वाला, हल्का और स्वादिष्ट स्नैक चाहते हैं तो उबली या हल्की भुनी हुई मूंगफली बेहतर हो सकती है.

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, मूंगफली कोई दवा नहीं है, इसलिए यह किसी बीमारी को ठीक नहीं करती है. हालांकि, इसे नियमित रूप से खाने से कई बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है. मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद है. मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. मूंगफली में फाइबर होता है जो पाचन को दुरुस्त करता है और कब्ज से राहत दिला सकता है. इसके अलावा भी मूंगफली का सेवन करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.