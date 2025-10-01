रात को छोटी इलायची और मुलेठी खाकर सोने से क्या होता है? आचार्य मनीष ने बताए जबरदस्त फायदे

Benefits of Eating Cardamom and Mulethi Before Sleep: अच्छी और गहरी नींद हर किसी के लिए बहुत जरूरी है. जब नींद पूरी नहीं होती, तो अगला दिन सुस्त और थका हुआ लगता है. अब, कई लोगों की शिकायत होती है कि वे रात को ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं, रात में बेचैनी होती है या बीच-बीच में नींद टूट जाती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो अच्छी नींद के लिए आप एक आसान और असरदार नुस्खा आजमा सकते हैं. ये खास नुस्खा आचार्य मनीष ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या करें?

इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में आचार्य मनीष बताते हैं, रात को सोने से पहले आप छोटी इलायची और मुलेठी चबा सकते हैं. बस इस आसान से नुस्खे को अपनाकर आप अपनी नींद को गहरा और सुकूनभरा बना सकते हैं.

छोटी इलायची और मुलेठी दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती हैं. ये दोनों पाचन को सुधारती हैं. जब पाचन सही रहता है, तो नींद भी बेहतर आती है. आचार्च बताते हैं, इन्हें खाने से तनाव कम होता है, मन शांत रहेगा, जिससे आपको सपने भी अच्छे आएंगे.

इसके साथ ही इन दोनों को एक साथ खाने से शरीर में हैप्पी हार्मोन जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन सक्रिय होते हैं. यही हार्मोन मूड को अच्छा बनाने और गहरी नींद लाने में मदद करते हैं.

इन सब से अलग इलायची और मुलेठी खासकर सोने से आप अगले दिन ऊर्जा और ताजगी के साथ उठेंगे. यानी इस नुस्खे से आपकी नींद भी अच्छी होगी और फिर अगले दिन भी आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

इसके लिए रात को सोने से लगभग 10–15 मिनट पहले सिर्फ 1 छोटी इलायची और एक टुकड़ा मुलेठी चबाकर खा लें. इसे रोजाना आदत में शामिल करने से धीरे-धीरे फर्क महसूस होगा.

ये नुस्खा असरदार है, हालांकि अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई गंभीर बीमारी है, तो इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

खासकर हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी में ज्यादा मात्रा में मुलेठी का सेवन न करें. यह ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.