पेट होगा साफ और स्किन भी करेगी ग्लो, रोजाना इस तरह खा लें किशमिश, डॉक्टर हंसाजी ने बताया तरीका

How to Eat Kishmish: हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ड्राई फ्रूट्स को डाइट में शामिल करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. सभी ड्राइ फ्रूट्स अपने-अपने तरीके से शरीर के लिए लाभदायक होते हैं. इसी कड़ी में आज हम किशमिश की बात करेंगे. प्रसिद्ध डॉक्टर और योगगुरु हंसाजी ने इसका सेवन का तरीका बताया है जिससे शरीर को कई फायदे मिलेंगे. बता दें कि किशमिश में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की कई समस्याओं को दूर करते हैं.

किशमिश का पानी

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं कि सुबह उठते ही भीगी हुई किशमिश का पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. इसके सेवन से डायजेशन सुधरने के साथ-साथ खून भी साफ होता है. इसके अलावा जो लोग कब्ज, थकान, डल स्किन, एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें किशमिश का पानी जरूर पीना चाहिए.

रोजाना किशमिश का पानी पीने से डायजेशन सुधर जाता है. बता दें कि भीगे हुए किशमिश में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो पेट को साफ करने में मदद करता है. इसके अलावा खाली पेट ये पानी पीने से एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है.

किशमिश का पानी माइल्ड और नेचुरल लिवर टॉनिक का काम करने के साथ बाइल प्रोडक्शन बढ़ाता है. जानकारी के लिए बता दें कि अगर लिवर सही तरह से काम करेगा तो शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है और स्किन भी साफ हो जाती है.

जो महिलाएं लो हिमोग्लोबिन की समस्या का सामना कर रही हैं उन्हें किशमिश का पानी जरूर पीना चाहिए. इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो खून बढ़ाने में मदद करता है और एनिमिया की समस्या भी दूर हो जाती है.

किशमिश का पानी खून को साफ करने के साथ गट हेल्थ को सुधारने का काम करता है. इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और स्किन बाहर से क्लियर और ग्लोइंग लगने लगती है. खासकर जिन लोगों की स्किन काफी सेंसेटिव है उन्हें किशमिश के पानी का सेवन जरूर करना चाहिए.

इसके लिए आप 15-20 किशमिश लें और हल्के हाथों से वॉश कर लें. इसके बाद आधे कप पानी में इन किशमिश को भिगोकर रख दें.सुबह ये पानी हल्का डार्क हो जाएगा. इस पानी को पी लें और किशमिश को खा लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.