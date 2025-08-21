कपड़े में ये 5 चीजें बांधकर कर लें सिर की मसाज, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इस नुस्खे से बढ़ जाएंगे बाल, दिखेंगे सिल्की और शाइनी

Hair Potli For Hair Growth: आजकल बाल झड़ना, डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं. इनसे राहत पाने के लिए लोग महंगे-महंगे शैंपू का इस्तेमाल करते हैं या तमाम तरह के प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं. हालांकि, बावजूद इसके उन्हें मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने हेयर पोटली बनाने का आसान तरीका बताया है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि ये नुस्खा बालों की जड़ों को मजबूत करने, उन्हें शाइनी बनाने और डैंड्रफ कम करने में असरदार है, साथ ही इससे आपको हेयर ग्रोथ में भी मदद मिल सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं इस पोटली को बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी, साथ ही जानेंगे ये नुस्खा कैसे असर दिखाता है.

Vitamin D लेने के लिए धूप में कितनी देर बैठें? डॉ. ने बताया किस तरह बैठने पर सूरज से सीधा मिलता है विटामिन डी

श्वेता शाह बताती हैं, यह पोटली बालों के लिए एक तरह की नेचुरल थेरेपी है. इसमें ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं.

पोटली बनाने के लिए आपको करी पत्ते (Curry Leaves)

मेथी दाना (Methi Seeds)

नारियल का बुरादा (Coconut Flakes)

प्याज के छिलके (Onion Peel) और

थोड़े सेंधा नमक (Sendha Namak) की जरूरत होगी.

इसके लिए इन सभी चीजों को एक साफ कपड़े में बांधकर पोटली बना लें.

अब, इसे हल्का सा गर्म करें (बहुत ज्यादा गर्म न करें, वरना स्कैल्प जल सकती है).

हल्की गर्म पोटली से लगभग 10 मिनट तक सिर की हल्की मसाज करें.

मसाज करते समय पोटली को पूरे स्कैल्प और बालों की जड़ों पर घुमाएं. इससे हर्ब्स का असर सीधे स्कैल्प तक पहुंचेगा.

मसाज के बाद आधे घंटे तक बालों को ऐसे ही छोड़ दें और फिर हल्के शैंपू से धो लें.

इस सवाल का जवाब देते हुए श्वेता शाह बताती हैं, तैयार पोटली को हल्का गर्म करके सिर की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है. इसके अलावा-

करी पत्ते बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं और बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाते हैं.

मेथी दाना डैंड्रफ कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है.

नारियल का बुरादा नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और बालों को मुलायम बनाता है.

प्याज के छिलके बालों में शाइन लाते हैं और टूटने से बचाते हैं.

इन सब से अलग सेंधा नमक स्कैल्प में मौजूद मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाता है.

इस तरह इस पोटली के इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, डैंड्रफ और खुजली की समस्या कम होती है, बाल नेचुरली सिल्की और शाइनी दिखते हैं, साथ ही हेयर ग्रोथ भी बेहतर होती. सबसे अच्छी बात यह है कि यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, हफ्ते में कम से कम 1–2 बार इसका इस्तेमाल करने से आपको जल्द ही कमाल का फर्क नजर आ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.