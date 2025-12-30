Wedding Trends: 2026 में फिर देखने को मिल सकते हैं ये 5 बड़े वेडिंग ट्रेंड्स

Wedding Trends 2026: भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह उनके परिवारों का भी मिलन है. इसलिए यह कई लोगों के लिए एक भव्य आयोजन होता है. नाच-गाने से लेकर शानदार सजावट और पहनावा तक. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय शादी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और हर साल कुछ नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं. जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है और नया साल शुरू होने वाला है, 2025 के कुछ ट्रेंड ऐसे हैं, जो 2026 में भी देखने को मिल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं 2026 कौन से वेडिंग ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं.

सोना और चांदी की चमक

2025 में सोने और चांदी की कीमतें हाई लेवल पर पहुंचने के बावजूद, लोग शादियों के लिए इन्हें खरीदना जारी रखे हुए हैं. भारतीय शादियों में सोने और चांदी के आभूषणों का बहुत चलन है और ऊंची कीमतों के बावजूद लोग इन्हें खरीदते रहेंगे.

भव्य शादियां

2025 में मशहूर हस्तियों के अलावा, हाई लेवल और मीडियम लेवल के लोगों ने भी भव्य शादियों पर खर्च करना जारी रखा. WedMeGood के अनुसार, 2025 में शादियों पर खर्च की गई राशि में 8% की वृद्धि हुई और औसत बजट बढ़कर लगभग 39.5 लाख रुपये हो गया.

भारत में होने वाली भव्य शादियां हर साल और भी बड़ी होती जा रही हैं और अब ज्यादा लोग खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं. WedMeGood की सह-संस्थापक महक शाहानी ने PTI को बताया कि 2025 में होने वाली हर चार शादियों में से एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट वाली शादियों में से 60% से ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग थीं. भारत में शादियों के लिए लोकप्रिय डेस्टिनेशन में जयपुर, मसूरी और गोवा शामिल हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वियतनाम, थाईलैंड आदि स्थान लोकप्रिय हैं.

पिछले कुछ वर्षों में न केवल शादियों बल्कि फोटोग्राफी में भी काफी सुधार हुआ है. लोग अब इंस्टाग्राम पर शेयर करने लायक और स्वाभाविक तस्वीरें, वीडियो या रील पसंद कर रहे हैं जो उनकी कहानी को उनके अपने अंदाज में बयां करती हैं.

