बच्चे और बुजुर्गों को Air Pollution से बचाएंगे ये 5 योगासन, स्वामी रामदेव से जानिए, बीमारियों से होगा बचाव, बॉडी रहेगी एनर्जेटिक

Yoga Poses For Children And Elders: आज के समय में वायु प्रदूषण एक बड़ा खतरा बन गया है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण में सास लेने में समस्या होती है. यह न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है. सर्दी का मौसम आने के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है और सांस लेना दूभर हो जाता है. इसके कारण आंखों में जलन, खले में खराश और खांसी जैसी कई परेशानियां भी होती हैं. प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता है. ऐसे में स्वामी रामदेव ने वायु प्रदूषण से बचने के लिए कुछ आसान योगासन बताए हैं, जिन्हें रोजाना करना लाभकारी हो सकता है.

गोमुखासन

गोमुखासन करने से फेफड़ों और दिल को फायदा मिलता है. यह आसन करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है, जिससे दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं.

रोजाना उत्तान कूर्मासन को करने से तनाव कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही दिल की हेल्थ अच्छी होती है. यह आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे दिमागी शांति मिलती है.

पवनमुक्तासन रोजाना करना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. यह आसन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है और गैस की समस्या को दूर करता है.

भुजंगासन यानी कोबरा मुद्रा को करने से रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती है, लचीलापन बढ़ाता है और छाती, कंधों और पेट को स्ट्रेच होता है. रोजाना इसे करने से तनाव दूर होता है, फेफड़ों की हेल्थ अच्छी होती है और शरीर को एनर्जी मिलती है.

रोजाना मंडूकासन करने से अपच की शिकायत दूर होती है. यह आसन पेट पर हल्का दबाव डालता है और पेट के अंगों की मालिश करता है. वायु प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को ये आसान जरूर करवाएं.

