दूध में जायफल मिलाकर पी लिया तो तुरंत आ जाएगी नींद, मेलाटोनिन हार्मोन हो जाएगा एक्टिव, तनाव से भी मिलेगा छुटकारा

Nutmeg Milk For Sleeping: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं. इसके चलते तनाव बढ़ जाता है और नींद की समस्या बढ़ जाती है. रात-रात तक नींद नहीं आती. नींद नहीं आने और पूरी नहीं होने के कारण शरीर थका-थका सा महसूस करता है. ऐसे अगर, आप भी नींद की समस्या से परेशान हैं और रात में जल्दी नींद नहीं आती. तो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. सलीम जैदी द्वारा बताया गया उपाय आपके लिए असरदार हो सकता है.

जायफल दूध पीने से क्या होता है?

डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, रात में सोने से पहले गर्म दूध में एक चुटकी जायफल मिलाएं. इसके अलावा दूध में स्वाद के लिए गुड़ भी मिला सकते है या फिर ऐसे भी पी सकते हैं. जायफल में मिरिस्टिसिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं, ये यौगिक प्राकृतिक रूप से तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं और शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करते हैं, जो नींद और आराम के लिए जिम्मेदार हार्मोन हैं. सोने से पहले इसे लेने से नींद जल्दी आएगा.

दरअसल, जायफल को सर्दियों की रातों का मसाला भी कहा जाता है. जायफल पाचन में सहायक होता है, गैस को शांत करता है और आरामदायक नींद में सहायक होता है. सोने से पहले दूध में जायफल मिलाकर पीने से नींद जल्दी आ सकती है, क्योंकि जायफल में ऐसे यौगिक होते हैं जो नर्वस सिस्टम को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करते हैं. यह मिश्रण नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और आरामदायक नींद लाने में मदद कर सकता है.

नींद को बढ़ावा- जायफल में मेलाटोनिन हार्मोन को एक्टिव करने की क्षमता होती है, जो शरीर को नींद के लिए तैयार करता है.

तनाव कम करे- जायफल में कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को तनाव से मुक्त करने में मदद करते हैं.

पाचन में सुधार- जायफल में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को हेल्थ रखने में मदद करता है.

इम्यून सिस्टम बूस्ट- जायफल में कई पोषक तत्व होते हैं, जो इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.