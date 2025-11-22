विज्ञापन

हड्डियों में कट-कट की आवाज को कैसे ठीक करें? घुटने के दर्द के लिए घर का तेल कैसे बनाएं, यह रही वह रामबाण औषध‍ि

हड्डियों में कट-कट की आवाज को कैसे ठीक करें तो इसके ल‍िए आपको घर पर तैयार करना होगा. जोड़ों के दर्द के लिए घरेलू तेल कैसे बनाएं? अगर यह सोच रहे हैं तो ये रहा है वह जवाब.

Read Time: 3 mins
Share
हड्डियों में कट-कट की आवाज को कैसे ठीक करें? घुटने के दर्द के लिए घर का तेल कैसे बनाएं, यह रही वह रामबाण औषध‍ि
जोड़ों के दर्द के लिए आयुर्वेदिक तेल कैसे बनाएं?

Jodo ke dard ka tel ghar par kaise banaye : सर्दियों के मौसम में जोड़ों और घुटनों (Knee Pain In Winters) का दर्द कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है. ठंडी हवा और शरीर में कम ब्लड सर्कुलेशन की वजह से दर्द बढ़ जाता है. ऐसे में अक्सर दर्द से राहत देने वाली दवाइयां भी ज्यादा काम नहीं आती हैं. बार बार होने वाला दर्द ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दवाएं खाएं भी तो कितनी खाएं. ऐसे समय में कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक तेल (Home Made Ayurvedic Oil) राहत दिलाने में मदद करते हैं. अगर आप महंगे पेन रिलीफ ऑयल्स खरीदने के बजाय घर पर ही कोई असरदार तेल बनाना चाहते हैं. तो कुछ आसान नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं.

सर्दी में पुरानी चोट का दर्द क्यों बढ़ जाता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया इस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें

घर पर ऐसे बनाएं आयुर्वेदिक तेल (Tips To Make Ayurvedic Oil At Home)

घुटने के दर्द के लिए घर का तेल कैसे बनाएं?

घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए घर का बना तेल पूरी तरह नेचुरल होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. इसके लिए आपको चाहिए, सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन और मेथी के दाने.

बनाने का तरीका:

एक कप सरसों के तेल में 8 से 10 लहसुन की कलियां, एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच मेथी डालें. इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक लहसुन भूरा न हो जाए. ठंडा होने पर तेल छानकर कांच की बोतल में रख लें.

Latest and Breaking News on NDTV

घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म कैसे करें?

घुटने के दर्द को जड़ से खत्म करने के लिए रात को सोने से पहले इस तेल से हल्के हाथों से 10 मिनट तक मालिश करें और कपड़े से ढक लें. ये तेल जोड़ों में सूजन और अकड़न कम करने में बहुत असरदार होता है.

कौन से तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं?

• महारासनादी तेल: ये तेल आयुर्वेदिक रूप से बेहद असरदार माना जाता है. इसमें नेचुरल जड़ी बूटियां होती हैं. जो हड्डियों को मजबूत बनाती हैं.

• नारियल और कपूर का तेल: ये तेल हल्की मालिश से गर्माहट देता है और मसल्स की जकड़न कम करता है.

• तिल का तेल: इस तेल में कैल्शियम और विटामिन E होता है. जो हड्डियों और जोड़ों के लिए टॉनिक का काम करता है.

अगर दर्द पुराना है तो मालिश के साथ हल्की स्ट्रेचिंग और गर्म पानी की सिकाई भी करें. साथ ही रोजाना थोड़ी धूप लें ताकि शरीर में विटामिन D की कमी न हो.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com