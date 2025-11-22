Jodo ke dard ka tel ghar par kaise banaye : सर्दियों के मौसम में जोड़ों और घुटनों (Knee Pain In Winters) का दर्द कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है. ठंडी हवा और शरीर में कम ब्लड सर्कुलेशन की वजह से दर्द बढ़ जाता है. ऐसे में अक्सर दर्द से राहत देने वाली दवाइयां भी ज्यादा काम नहीं आती हैं. बार बार होने वाला दर्द ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दवाएं खाएं भी तो कितनी खाएं. ऐसे समय में कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक तेल (Home Made Ayurvedic Oil) राहत दिलाने में मदद करते हैं. अगर आप महंगे पेन रिलीफ ऑयल्स खरीदने के बजाय घर पर ही कोई असरदार तेल बनाना चाहते हैं. तो कुछ आसान नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं आयुर्वेदिक तेल (Tips To Make Ayurvedic Oil At Home)

घुटने के दर्द के लिए घर का तेल कैसे बनाएं?

घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए घर का बना तेल पूरी तरह नेचुरल होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. इसके लिए आपको चाहिए, सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन और मेथी के दाने.

बनाने का तरीका:

एक कप सरसों के तेल में 8 से 10 लहसुन की कलियां, एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच मेथी डालें. इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक लहसुन भूरा न हो जाए. ठंडा होने पर तेल छानकर कांच की बोतल में रख लें.

घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म कैसे करें?

घुटने के दर्द को जड़ से खत्म करने के लिए रात को सोने से पहले इस तेल से हल्के हाथों से 10 मिनट तक मालिश करें और कपड़े से ढक लें. ये तेल जोड़ों में सूजन और अकड़न कम करने में बहुत असरदार होता है.

कौन से तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं?

• महारासनादी तेल: ये तेल आयुर्वेदिक रूप से बेहद असरदार माना जाता है. इसमें नेचुरल जड़ी बूटियां होती हैं. जो हड्डियों को मजबूत बनाती हैं.

• नारियल और कपूर का तेल: ये तेल हल्की मालिश से गर्माहट देता है और मसल्स की जकड़न कम करता है.

• तिल का तेल: इस तेल में कैल्शियम और विटामिन E होता है. जो हड्डियों और जोड़ों के लिए टॉनिक का काम करता है.

अगर दर्द पुराना है तो मालिश के साथ हल्की स्ट्रेचिंग और गर्म पानी की सिकाई भी करें. साथ ही रोजाना थोड़ी धूप लें ताकि शरीर में विटामिन D की कमी न हो.