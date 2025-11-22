सर्दी में पुरानी चोट का दर्द क्यों बढ़ जाता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया इस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें

Body Pain In Winter: सर्दी का मौसम आते ही जोड़ों में जकड़न, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सुस्ती, ठंड लगना और खांसी जैसी समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं. कई लोग बताते हैं कि उन्हें सालों पुरानी चोट का दर्द भी इस मौसम में फिर से महसूस होने लगता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं, जो एक साथ इन तमाम परेशानियों से निजात दिलाने में मददगार हो सकता है. ये खास नुस्खा हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है पुरानी चोट का दर्द?

डॉक्टर जैदी के अनुसार, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे जोड़ों तक पोषण सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता. इसके कारण जोड़ों में सूजन, अकड़न और दर्द बढ़ जाता है, साथ ही इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है. जिन लोगों का शरीर अंदर से मजबूत होता है, उन्हें इन समस्याओं का असर ज्यादा नहीं पड़ता. लेकिन जिनका शरीर कमजोर है, उन्हें सर्दियों में ज्यादा तकलीफ महसूस होती है.

इसके लिए डॉक्टर एक खास पाउडर बनाकर खाने की सलाह देते हैं. इस पाउडर को बनाने के लिए आपको-

10 चम्मच अलसी के बीज

4 चम्मच पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज

4 चम्मच सफेद तिल

1 चम्मच पीसी हुई सोंठ

1/2 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च

4 छोटी इलायची और

2 चम्मच पिसे हुए गुड़ की जरूरत होगी.

इतनी सामग्री से 10 से 12 दिन की खुराक बनकर तैयार हो जाएगी.

इसे बनाने के लिए सबसे पहले अलसी के बीज, कद्दू के बीज और तिल को ड्राई रोस्ट कर लें.

अब, इन बीजों को मिक्सर जार में डालकर पीस लें.

तैयार पाउडर में बाकी मसाले और गुड़ मिलाकर एक बार और मिक्सर जार में पीस लें.

इतना करते ही आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा.

इसे एक एयरटाइट जार में भरकर फ्रिज में स्टोर कर रख लें.

डॉक्टर रोज सुबह नाश्ते के बाद इस पाउडर को एक चम्मच गर्म दूध के साथ लेने की सलाह देते हैं.

डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं, अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं. यह जोड़ों में लुब्रिकेशन बढ़ाते हैं और दर्द कम करते हैं.

पंपकिन सीड्स शरीर को ताकत देते हैं और जिंक व मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं.

सफेद तिल शरीर को गर्म रखते हैं और कैल्शियम से भरपूर होते हैं.

सोंठ पाचन सुधारती है और जोड़ों के दर्द में आराम देती है.

काली मिर्च सभी तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है.

इलायची स्वाद और खुशबू के साथ पाचन में मदद करती है.

वहीं, गुड़ शरीर को नेचुरल एनर्जी देता है.

इस तरह ये मिक्स शरीर में प्राकृतिक गर्मी लाता है, जोड़ों की जकड़न कम करता है और सर्दियों में आने वाली कमजोरी को भी दूर करता है. हालांकि, अगर आपको लूज मोशन, एलर्जी या कोई भी असहजता महसूस हो, तो इस पाउडर का सेवन न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.