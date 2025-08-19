30 दिन में घट जाएगा 20 किलो तक वजन, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया रोज पी लें ये ड्रिंक, महीनेभर में दिखेगा जबरदस्त असर

Ayurvedic Drink For Weight Loss: आज के समय में ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए तरह-तरह के नुस्खे, डाइटिंग और जिम के हैवी वर्कआउट्स ट्राई करते हैं. लेकिन कई बार इतना सब करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो पाता. उल्टा शरीर थकान या कमजोरी महसूस करने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको मोटापे से छुटकारा पाने का एक बेहद आसान और असरदार तरीका बता रहे हैं. ये खास तरीका हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. डॉक्टर बताते हैं, इसकी मदद से आप सिर्फ 30 दिनों में वजन कम कर सकते हैं.

डॉक्टर जैदी के अनुसार, वजन कम करने के लिए केवल कम खाना ही काफी नहीं है. असली काम होता है मेटाबॉलिज्म को तेज करना. जब तक शरीर फैट बर्निंग मोड में नहीं आएगा, तब तक वजन कम होना मुश्किल है. इसी के लिए उन्होंने एक पावरफुल ड्रिंक का फॉर्मूला शेयर किया है.

चाहिए होंगी ये चीजें-

इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी

1 चम्मच मेथी के बीज

1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और

1 चुटकी दालचीनी पाउडर की जरूरत होगी.

रात को मेथी के बीज एक गिलास पानी में भिगो दें.

सुबह उठकर इस पानी को छान लें.

अब, इसमें एप्पल साइडर विनेगर और दालचीनी मिलाकर खाली पेट धीरे-धीरे पी लें.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, एप्पल साइडर विनेगर इंसुलिन को कंट्रोल करता है और क्रेविंग्स कम करता है.

मेथी के बीज भूख कम करते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं.

वहीं, दालचीनी भी मेटाबॉलिज्म को तेज करके फैट बर्निंग को आसान बनाती है.

इस तरह इस ड्रिंक का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

वीडियो में डॉ. जैदी आगे कहते हैं, सिर्फ यह ड्रिंक पीने से वजन नहीं घटेगा. इसके साथ दो और आदतें जरूरी हैं.

नंबर 1- रोजाना 30 मिनट बॉडी मूवमेंट

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक, वेट लॉस के लिए फिजिकल एक्टिविटी बेहद जरूरी है. इसके लिए रोज कम से कम 30 मिनट बॉडी मूवमेंट जरूर करें. जैसे- तेज चाल से चलना, हल्का योग या घर पर हल्की वेट ट्रेनिंग.

नंबर 2- शुगर और रिफाइंड कार्ब्स से दूरी

इससे अलग डॉक्टर बताते हैं, वजन कम करने के लिए 30 दिन तक शुगर और मैदा पूरी तरह छोड़ना भी जरूरी है. इसके बदले दलिया, ब्राउन राइस, ज्वार-बाजरे की रोटी जैसे हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें.

डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक, अगर आप इस ड्रिंक को 30 दिन तक रोजाना पिएं और साथ में हल्की एक्सरसाइज और शुगर-फ्री डाइट फॉलो करें, तो इससे आपको 1 महीने में ही कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.