15 दिन में चांद सा चमकने लगेगा चेहरा! घर पर ही बनाकर लगाएं ये क्रीम, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कमाल का फॉर्मूला

Home Made Cream for Glowing Skin: रोजाना की भागदौड़ और स्ट्रेस भरी लाइफ का सबसे पहले असर हमारी त्वचा पर देखने को मिलता है. इससे हमारी स्किन की शाइन चली जाती है और त्वचा काफी बेजान लगने लगती है. इसके अलावा प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल के कारण भी स्किन से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में कई लोग इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं. इसी कड़ी में आयुर्वेदिक डॉक्टर निशांत गु्प्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बहुत ही कमाल की क्रीम बताई है. इसके रोजाना प्रयोग से स्किन 15 दिनों में चांद सी चमकने लगेगी और इसे घर पर ही बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है. साथ ही अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये देसी फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा.

क्रीम बनाने के लिए सामग्री

एलोवेरा जेल

वैसलीन

2 चम्मच ग्लीसरीन/बेबी ऑयल

डॉक्टर निशांत बताते हैं कि इस क्रीम को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आपको फ्रेश एलोवेरा जेल के साथ थोड़ी सी वैसलीन और 2 चम्मच ग्लीसरीन या बेबी ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब आपकी ये क्रीम तैयार है. इसे आप किसी कटोरी में स्टोर भी कर सकते हैं.

चेहरे पर नेचुरल निखार और चमक लाने के लिए आप इस खास क्रीम को अपनी रोजाना की ब्यूटी रूटीन में शामिल करें. इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है. रोजाना रात को सोने से पहले इसे अपने साफ चेहरे पर लगा लें. रात भर इसे लगा रहने दें और सुबह उठकर अपने चेहरे को अच्छे से धो लें. बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए इस नुस्खे को लगातार 15 दिनों तक अपनाएं. साथ ही अगर आपकी जल्द ही शादी होने वाली है, तो कम से कम 15 दिन पहले इस रूटीन को शुरू कर दें. आपको जल्द ही फायदा देखने को मिलने लगेगा.

स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए एलोवेरा बहुत ही लाभदायक माना जाता है. इसको लगाने से स्किन हाईड्रेट रहती है और पिंपल्स में भी राहत मिलती है. इसके अलावा चेहरे के दाग-धब्बों को हटाने में भी ये बेहद फायदेमंद माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.