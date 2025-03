वाशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त क्या आप भी करते हैं ये गलतियां, कबाड़ हो जाएगी आपकी मशीन

Washing Machine Cleaning Tips: घर के कामकाज के दौरान कपड़े धोना सबसे बड़ा टास्क है. हर हफ्ते ढेर सारे कपड़े धोना और सुखाना वाकई मुश्किल भरा काम है. पहले घरों में लोग हाथ से कपड़े धोते थे लेकिन जब से वाशिंग मशीन (Washing Machine benefits) का जमाना आया है, कपड़े धोना काफी आसान हो गया है. आजकल घर घर में वाशिंग मशीन लगी है जिसमें कपड़े धोने में दिक्कत नहीं होती है. लेकिन कई बार लोग वाशिंग मशीन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं. कई लोग मशीन में कपड़े धोते वक्त ऐसी गलतियां (do not do Mistakes with washing machine)

कर बैठते हैं जिसके चलते मशीन जल्द ही खराब हो जाती है और कबाड़ का डिब्बा बन जाती है. चलिए आज जानते हैं कि वाशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त किन गलतियों (washing Machine Cleaning Tips) से बचना चाहिए ताकि आपकी मशीन लंबे समय तक आपका साथ देती रहे.

वाशिंग मशीन में कपड़े धोते समय न करें ये गलतियां -Do not make these mistakes with your Washing machine

जरूरत से ज्यादा कपड़े डालने से बचें (do not Over Load Washing Machine)

अक्सर लोग वाशिंग मशीन में उसकी क्षमता से ज्यादा कपड़े भर देते हैं.

लोगों को पता नहीं होता है कि वाशिंग मशीन में कपड़े धोने की क्षमता होती है.

अगर आप वाशिंग मशीन में उसकी क्षमता से ज्यादा कपड़े डालेंगे तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी.

ज्यादा कपड़े डालने से मशीन की मोटर के साथ साथ दूसरे कई कलपुर्जों पर लोड पड़ेगा और मशीन खराब हो सकती है.

मशीन कितने किलो की है, खरीदते वक्त आप ये जान सकतें हैं, जब भी कपड़े डालें तो उसकी क्षमता चेक कर लें.

जिद्दी दागों को अलग से साफ कर लें (Stubborn stain need to wash prior)

वाशिंग मशीन की खासियत है कि वो मशीन में डाले गए सभी कपड़ों को समान रूप से धोती है.

अगर वाशिंग मशीन में ज्यादा जिद्दी दाग वाले कपड़े डाले गए हैं तो वो उन्हें साफ नहीं कर पाएगी.

इसलिए अगर आपके पास ज्यादा जिद्दी दाग वाले कपड़े हैं तो उन्हें अलग से पहले साफ कर लें.

इससे मशीन पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ेगा और मशीन खराब नहीं होगी.

वाशिंग मशीन के लिए सही डिटर्जेंट यूज करें (use appropriate Detergent)

अक्सर लोग वाशिंग मशीन के लिए सही डिटर्जेंट चूज करने में गलती कर बैठते हैं.

आपको याद रखना होगा कि हर वाशिंग मशीन के लिए अलग अलग डिटर्जेंट आते हैं.

अगर आप अपनी वाशिंग मशीन के लिए गलत डिटर्जेंट यूज करेंगे तो मशीन के अंदरूनी हिस्से गंदगी से भर सकते हैं.

इसलिए जरूरी है कि वाशिंग मशीन के लिए उसके ब्रांड के अनुसार ही डिटर्जेंट यूज करें.

मशीन की नियमित रूप से सफाई करनी है जरूरी (Timely Cleaning)

जब वाशिंग मशीन आपके कपड़ों की सफाई करती है तो जरूरी है कि उसकी भी नियमित सफाई की जाए.

अक्सर लोग कपड़े धोते रहते हैं लेकिन वाशिंग मशीन की सफाई करना भूल जाते हैं.

हर बार कपड़े धोने के बाद मशीन की जाली साफ करें.

हर महीने में एक बार वाशिंग मशीन को डीप क्लीन जरूर करें.

आजकर मार्केट में वाशिंग मशीन साफ करने की टेबलेट्स आती हैं.

ये वाशिंग मशीन को अच्छी तरह साफ करती हैं.

कपड़े धोते वक्त वाटर लेवल जरूर चेक करें (check Water Level)

अक्सर लोग जब वाशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो ध्यान रखें कि मशीन में पानी का सही लेवल हो.

अगर वाशिंग मशीन में पानी का लेवल कम होता है तो कपड़े पूरी तरह साफ नहीं हो पाते.

ऐसे में कपड़ों में डिटर्जेंट लगा रह जाता है और कपड़ों से बदबू भी आती है.

फैब्रिक चेक करने के बाद ही कपड़े धोएं (Check Fabric)

अक्सर लोग वाशिंग मशीन में हर तरह के कपड़े को एक साथ डाल देते हैं.

इस वजह से कपड़ों का रंग दूसरों में लग जाता है.

कई बार गलत फैब्रिक का रूआ भी दूसरे कपड़ों में लग जाता है.

इसलिए ध्यान रखें कि एक बार में एक ही तरह के कपड़े वाशिंग मशीन में डालें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.