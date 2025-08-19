एसिडिटी के कारण होता है पेट में दर्द तो डॉक्टर के बताए 5 देसी सोल्यूशन आएंगे काम, Acidity से मिल जाएगा छुटकारा

Acidity Remedies: एसिडिटी पेट की दिक्कत है जो कभी भी और कहीं भी हो सकती है. एसिडिटी होने पर पेट में एसिडिक गैसेस बनने लगती हैं. इससे पेट तो फूलता ही है, सीने में जलन (Heartburn) भी होने लगती है और खट्टी डकार आना शुरू हो जाती है. खानपान में गड़बड़ी या कुछ जरूरत से ज्यादा चटपटा खा लेने पर एसिडिटी हो जाती है. ऐसे में अक्सर ही लोग एसिडिटी होने पर दवाई खा लेते हैं लेकिन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके का कहना है कि एसिडिटी में दवाइयां खाने के बजाय देसी सोल्यूशन (Desi Remedies) आजमाए जा सकते हैं. घर की ही कुछ चीजें एसिडिटी से छुटकारा दिलाने में कारगर होती हैं. आप भी आजमाकर देख सकते हैं डॉक्टर के बताए ये नुस्खे.

लिवर को करना है साफ तो महीने में एक दिन पी लें यह जूस, नहीं होगी Fatty Liver की दिक्कत

एसिडिटी होने पर आजमाकर देखें ये घरेलू उपाय | Acidity Home Remedies

अदरक की चाय - डॉक्टर का कहना है कि अदरक की चाय (Ginger Tea) पीने पर एसिडिटी से छुटकारा मिल सकता है. अदरक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और पेट की दिक्कतों में तेजी से असर दिखाता है. अदरक के छोटे टुकड़े को पानी में घिसकर उबालें और फिर इस तैयार चाय को खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लें. सौंफ का पानी - एक चम्मच बड़ी सौंफ को एक गिलास पानी में डालें, उबालें और कुनकुना करके पी लें. इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद पीने पर फायदा मिलता है. केला - एसिडिटी में केला (Banana) फायदेमंद होता है. केले का पीएच एलकलाइन होता है इसीलिए यह पेट के एसिड को कम करता है. डॉक्टर का कहना है कि यह बेस्ट मॉर्निंग स्नैक है. जीरा पानी - पेट के लिए सबसे फायदेमंद मसालों में जीरा शामिल है. जीरा पानी पीने पर एसिडिटी दूर हो सकती है. कैमोमाइल टी - बबूने के फूल की चाय यानी कैमोमाइल टी पीने पर एसिडिटी दूर होती है. डॉक्टर का कहना है कि डिनर के बाद एक कप कैमोमाइल टी पीने पर रोज-रोज एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है.

बोनस टिप- रात का खाना 7 बजे से पहले ही खा लें. इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आपके डिनर और सोने के बीच में 3 घंटे का अंतराल हो.

डॉक्टर का कहना हार्टबर्न, एसिडिटी, पेट की जलन या ब्लोटिंग को दूर करने में इन नेचुरल नुस्खों का कमाल का असर दिखेगा. इनसे शरीर पर किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है.