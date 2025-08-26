विज्ञापन

एलोवेरा में इस एक चीज को मिलाकर लगा लिया चेहरे पर तो ग्लास स्किन मिल जाएगी आपको, एक्सपर्ट ने किया दावा

Aloe Vera For Face: चेहरे पर अगर सही तरह से एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाए तो इससे स्किन बेदाग बनती है और चमकदार नजर आती है. एलोवेरा से ग्लास स्किन भी पा सकते हैं आप. 

Aloe Vera For Glass Skin: चेहरा निखारने के लिए ऐसे लगाएं एलोवेरा.

Skin Care: त्वचा के लिए फायदेमंद प्राकृतिक चीजों में एलोवेरा (Aloe Vera) भी शामिल है. त्वचा को एलोवेरा से एक नहीं बल्कि कई फायदे मिलते हैं. एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट करता है, सूदिंग इफेक्ट्स देता है, ताजगी देता है, स्किन को निखारता है और साथ ही दाग-धब्बे हल्के करने में भी मदद करता है. इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ऐसे में यहां जानिए चेहरे पर किस तरह से एलोवेरा लगाएं कि इससे बिल्कुल ग्लास स्किन (Glass Skin) इफेक्ट मिले. इस नुस्खे को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से नैचुरोपैथ डॉ. मनोज दास ने शेयर किया है. एक्सपर्ट ने बताया है कि एलोवेरा में किस चीज को मिलाकर लगाने पर स्किन को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है. आप भी आजमा सकते हैं ये टिप्स. 

किस विटामिन की कमी से बाल पतले हो जाते हैं?

ग्लास स्किन के लिए कैसे लगाएं एलोवेरा | How To Apply Aloe Vera For Glass Skin 

ग्लास स्किन के लिए एलोवेरा की आइस क्यूब (Ice Cubes) बनाकर लगाई जा सकती है. एक्सपर्ट का कहना है कि आप अगर 2 चम्मच एलोवेरा जैल (Aloe Vera Gel) और 6 चम्मच गुलाबजल को साथ मिलाकर रात के समय चेहरे पर लगाएंगे तो रातभर में ये बर्फ के टुकड़े चेहरे की गंदगी को दूर कर देंगे. चाहे चेहरे पर झाइयां हों, ओपन पोर्स हों, एजिंग की प्रोब्लम हो या फिर त्वचा पर डलनेस हो, हर परेशानी को दूर करने में एलोवेरा के ये आइस क्यूब्स काम आएंगे. रोजाना रात के समय सोने से पहले आपको इस बर्फ को चेहरे पर मलना है और सूखने देना है. चेहरे को बिना धोए ही आपको सो जाना है. अगली सुबह स्किन निखरी हुआ नजर आने लगेगी. 

चावल का पानी भी लगा सकते हैं 

ग्लास स्किन पाने के लिए चेहरे पर चावल का पानी भी लगा सकते हैं. इसके लिए चावल को आधा घंटा पानी में भिगोकर रखें और उसके बाद चावल को पानी से अलग करके चेहरे पर चावल का पानी लगाएं. रोजाना चावल के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

ग्लास स्किन क्या होती है 

ग्लास स्किन कोरियन ब्यूटी कॉन्सेप्ट है जिसमें चेहरा बेहद निखरा हुआ, मुलायम, क्लियर और कांच की तरह बेदाग नजर आता है. लड़कियां खासतौर से ग्लास स्किन पाने के लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट्स लगाती हैं या घरेलू नुस्खे आजमाती हैं. 

