किस विटामिन की कमी से बाल पतले हो जाते हैं?

Thin Hair Causes: बाल पतले होने का मुख्य कारण क्या है, पतले बालों को मोटा करने के लिए क्या करें, बाल किस विटामिन की कमी से पतले होते हैं और बाल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, इस तरह के सवाल अक्सर ही मन में कौंधते रहते हैं. असल में शरीर को दुरुस्त रहने के लिए ही नहीं बल्कि स्किन और बालों की खूबसूरती बनाए रखने में भी विटामिन फायदेमंद होते हैं. ऐसे में किस विटामिन की कमी (Vitamin Deficiency) से बालों का झड़ना बढ़ता है और किस विटामनिन की कमी से बाल पतले (Thin Hair) हो जाते हैं आप भी जान लीजिए. इस कमी को पूरा करके आप अपने बालों को लंबा, घना और मोटा बना सकते हैं.

किस विटामिन की कमी से बाल पतले होते हैं | Which Vitamin Deficiency Causes Thin Hair

विटामिन डी की कमी (Vitamin D Deficiency) से बाल पतले हो सकते हैं या बाल झड़ने की दिक्कत हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी ना सिर्फ हड्डि्यों और मसल्स की मजबूती के लिए जरूरी है बल्कि इसकी कमी हेयर फॉलिकल्स को कमजोर करने में भी योगदान देती है. विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो इम्यूनिटी मजबूत बनाने में भी मदद करता है. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर भी स्किन और बालों पर असर पड़ता है.

विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट धूप ली जा सकती है. धूप विटामिन डी की मुख्य स्त्रोत होती है. इसके अलावा दूध, दही, ऑयली फिश, अंडे का पीला हिस्सा और विटामिन डी फॉर्टिफाइड फूड्स को डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है.

विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency) से तेजी से बाल गिर सकते हैं. विटामिन बी12 बालों की ग्रोथ में बेहद अच्छा असर दिखाता है. इस विटामिन की कमी होने पर हेयर फॉलिकल्स पर असर पड़ता है. विटामिन बी12 रेड ब्लडसेल्स के प्रोडक्शन में, नर्व सेल्स की हेल्थ मेंटेन करने में और डीएनए सिंथेसिस में मददगार होता है. ये सभी चीजें बालों के लिए बेहद जरूरी हैं. ऐसे में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो बालों की सेहत पर असर पड़ता है और बाल पतले (Patle Baak) हो सकते हैं.

विटामन बी12 की कमी पूरी करने के लिए अंडे, दूध और दूध से बनी चीजें, ऑर्गन मीट, मछली जैसे सार्डिन, साल्मन और टूना को खाया जा सकता है. इसके अलावा विटामनि बी12 के सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.