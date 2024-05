इस पीले फल का छिलका कपड़े की अलमारी और दराज से आने वाली बदबू को कर देगा दूर, खूशबू से भर जाएगा वार्डरोब

Orange peel for wardrobe unpleasant odor : अगर आप संतरे के छिलके (how to use orange peel as cleaning hacks) को अबतक बेकार समझकर फेंकते हुए आए हैं, तो अब ऐसा करना बंद कर दीजिए. क्योंकि आप इसको क्लीनिंग हैक के रूप में इस्तेमाल में ला सकते हैं. हम यहां पर आपको कपड़े की अलमारी (closet cleaninh hacks), किचन और जूतों और मोजों से आने वाली बदबू, संतरे का छिलका कैसे दूर कर सकता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

संतरे के छिलके का क्लीनिंग हैक - Orange peel cleaning hack

कपड़े की अलमारी से अक्सर बरसात के मौसम में नमी होने के कारण गंदी बदबू आने लगती है. कई बार तो कपड़ो में फंगस भी लग जाती है. ऐसे में आप संतरे के छिलकों को अलमारी की दराज में या कपड़ों के नीचे रख देते हैं, तो गंदी बदबू दूर हो जाएगी. साथ ही, कपड़ों से मीठी मन को खुश कर देने वाली खूशबू भी आने लगेगी.

अलमारी की बदबू दूर करने के अलावा आप मोजे और जूतों से आने वाली बदबू को दूर करने में भी संतरे के छिलके इस्तेमाल में ला सकते हैं. बस आपको ऑरेंज पील को सूखाकर शॉक्स और शूज में डालकर रख देना है. कुछ देर बाद उसमें से आपको अच्छी स्मेल महसूस होने लगेगी.

संतरे के छिलके के गुण - properties of orange peel

संतरे के छिलकों में जरूरी तेल (जैसे लिनालूल और सिट्रल) पाए जाते हैं, जो इसको सुगंधित बनाने में योगदान करते हैं और रोगाणुरोधी के रूप में कार्य करने में भी सक्षम होते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि 12 किस्मों के संतरे के छिलकों में डी-लिमोनेन का उच्च स्तर 73% से 97% के बीच था. डी-लिमोनेन एक सुगंधित यौगिक है जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

