Air Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हवा का लेवल बहुत ज्यादा खराब स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली-एनसीआर में अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया, जिसके चलते लोगों को खुली हवा में सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिवाली पर जमकर आतिशबाजी के बाद वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है. इस स्तर का प्रदूषण सांस से जुड़ी बीमारियों, आंखों में जलन, सिरदर्द और कई समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है. ऐसे में अगर आपको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो एक्सपर्ट द्वारा बताए गए कुछ आसान टिप्स को आजमा सकते हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ सांस लेने की समस्या दूर होगी, बल्कि शरीर भी एनर्जेटिक बना रहेगा. चलिए आपको बताते हैं कि इस खतरनाक इंडेक्स वाली हवा में खुद की सेफ्टी के लिए आपको क्या करना चाहिए.

न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस एक्सपर्ट लीमा महाजन के मुताबिक, दिवाली के बाद से फरवरी तक हवा का लेवल बेहद खराब हो जाता है और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है. त्योहारों के साथ-साथ ट्रैफिक का धुआं और सर्दियों की धुंध के बीच, सिर्फ AQI ही नहीं गिरता, बल्कि हमारे शरीर की एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है. ऐसे में यह आसान सा घर का बना काढ़ा आपके के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है.

जहरीली हवा से बचाव के लिए क्या करें

दिवाली के बाद सांस लेने में दिक्कत से राहत पाने के लिए कुछ चीजों को मिलाकर काढ़ा बनाए, जो बहुत ही असरदार साबित होगा। इस काढ़े को बनाने के लिए तुलसी, लौंग, हल्दी, काली मिर्च, गुड़ और नींबू का रस चाहिए. इस काढ़े को दिन में एक बार, खासकर सुबह या शाम को गरमागरम पिएं. नियमित रूप से इसे पीने से बहुत जल्दी ही आपको असर महसूस होगा, खांसी कम होगी, छाती हल्की होगी और हवा कम होने पर भी सांसें बेहतर होंगी. एक्सपर्ट लीमा महाजन के मुताबिक, इसे अपनी सर्दियों की दिनचर्या बना बनाना चाहिए. ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही फायदेमंद है.

तुलसी- प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करती है, जो बलगम को साफ करती है और बेहतर सांस लेने में मदद करती है.

लौंग- लौंग गले की जलन कम करने के साथ-साथ फेफड़ों के ऊतकों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है.

हल्दी- करक्यूमिन सूजन से लड़ता है और आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है.

काली मिर्च- हल्दी अवशोषण को बढ़ाती है और आपके शरीर को तेजी से डिटॉक्स करने में मदद करती है.

गुड़- फेफड़ों को साफ करने वाले एक सौम्य पदार्थ की तरह काम करता है, जो महीन धूल और प्रदूषकों को हटाने में मदद करता है.

नींबू रस- नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, यह मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर ऑक्सीजन प्रवाह के लिए बहुत लाभकारी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.