AIIMS के डॉक्टर ने बताया कब्ज से छुटकारा पाने का नंबर 1 नुस्खा, बस 4 काम करने से पूरी तरह साफ हो जाएगा पेट

How to get rid of constipation fast: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब्ज एक आम समस्या बन गई है. हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके पीछे गलत खानपान, तनाव, कम पानी पीना और खाने में फाइबर की कमी को प्रमुख कारण बताते हैं. कब्ज होने पर व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है, इससे उसका पेट साफ नहीं हो पाता है. इस कंडीशन में पेट में दर्द, भारीपन और ऐंठन की समस्या को बढ़ती ही है, साथ ही चिड़चिड़ेपन का एहसास बढ़ जाता है और व्यक्ति खुद को थका हुआ या कमजोर महसूस करने लगता है. हालांकि, एक राहत की बात यह है कि लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ खास बदलाव कर बिना किसी दवा के भी कब्ज की परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है.

AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों से पढ़े फेमस गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में डॉक्टर ने कब्ज से राहत पाने के कुछ बेहतरीन और आसान उपाय बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- फाइबर की मात्रा बढ़ाएं

डॉ. सेठी का पहला सुझाव है कि अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं. खासतौर पर राजमा, चना जैसी दाल, बादाम, अखरोट जैसे नट्स और अलसी के बीज या चिया सीड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करें. ये चीजें पाचन तंत्र को मजबूत बनाती हैं और मल को नरम कर देती हैं, जिससे मल त्याग करना आसान हो जाता है और कब्ज से राहत मिलती है.

डॉक्टर सेठी के मुताबिक, नींबू पानी कब्ज में बहुत कारगर है. रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से आंतों की सफाई होती है और मल त्याग नियमित हो जाता है.

डॉ. सेठी सलाह देते हैं कि आप प्रून्स यानी सूखे आलूबुखारे और अंजीर जैसे सूखे मेवों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये प्राकृतिक रेचक (Laxative) की तरह काम करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं.

नंबर 4- इसबगोल का सेवन

इन सब से अलग कब्ज से राहत पाने के लिए डॉक्टर इसबगोल का सेवन करने की सलाह देते हैं. इसबगोल में फाइबर की बेहद अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पाचन को दुरुस्त कर मल त्याग को आसान बना देता है. ऐसे में आप पानी में इसबगोल की बूसी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.