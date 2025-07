पेट की गैस और एसिडिटी को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करें? Dr. Hansaji Yogendra ने बताए असरदार उपाय, कहा- दोबारा नहीं होगी दिक्कत

How To Get Rid Of Acid Reflux Permanently: आजकल लोग बाहर का तला-भुना और अनहेल्दी खाना ज्यादा खा रहे हैं और अपनी शारीरिक गतिविधियों को कम कर रहे. इसके चलते पेट से जुड़ी दिक्कतें आम होती जा रही हैं. खासकर लोग गैस और एसिडिटी से परेशान रहने लगे हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और समय-समय गैस, एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं आपको परेशान करती हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. डॉक्टर हंसाजी के नाम से मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने गैस, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के कुछ बेहद आसान और असरदार उपाय बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

योग गुरु बताती हैं, अगर हम रोज की लाइफस्टाइल और अपने खानपान में थोड़े-से बदलाव लाएं, तो एसिड रिफ्लक्स को बिना दवा के भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है. इसके लिए-

डॉ. हंसाजी बताती हैं, अगर आपको खाने के बाद गैस या एसिडिटी होती है, तो भोजन के बाद थोड़ा गुड़ चूसें, यह शरीर को ठंडा करता है और एसिडिटी से तुरंत राहत दिलाता है.

ठंडा गाय का दूध या बादाम दूध पिएं, ये एसिड को न्यूट्रल करते हैं.

नारियल पानी, छाछ, केला और सेब जैसे खाद्य पदार्थ भी पेट को शांत करते हैं.

इन सब से अलग खट्टा, मसालेदार और बहुत गरम खाना खाने से बचें.

योग गुरु के मुताबिक, एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आप एक ड्रिंक को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको 50ml धनिए का पानी, 100ml जौ का पानी, 1 छोटा खीरा, 1 इंच अदरक, 1 चम्मच नींबू का रस और कुछ पुदीने की पत्तियों की जरूरत होगी.

इन सभी चीजों को ब्लेंड कर लें. इतना करते ही आपकी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी. इसे रोज खाना खाने के आधे घंटे बाद या मिड मॉर्निंग में लें. इससे आपको एसिडिटी की परेशानी नहीं होगी.

खाने से 30 मिनट पहले और 1 घंटा बाद तक पानी न पिएं.

खाना खाने के बाद सीधा लेटें नहीं, इससे अलग थोड़ी देर वॉक जरूर करें.

सोने से पहले और उठने के बाद गुनगुना पानी पिएं.

इन सब से अलग सुबह ब्रश करते हुए जीभ की सफाई भी जरूर करें. ऐसा करने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं.

डॉ. हंसाजी के मुताबिक, चंद्र भेदन प्राणायाम, सीतली प्राणायाम और सीतकारी प्राणायाम पेट की गर्मी को शांत करते हैं, जिससे गैस या एसिडिटी नहीं होती है.

ऐसे में इन सभी को सुबह और शाम 5-10 मिनट करें. इससे अलग आप पवनमुक्तासन, मकरासन या शवासन कर सकते हैं.

इन सब से अलग हर दिन आप जो कुछ भी खाते हैं, उसपर ध्यान दें. आपके क्या खाने से आपको एसिड रिफ्लक्स हुआ इस बात को नोट करें. बस ये कुछ आसान काम रोज करने से आप बिना दवाओं के गैस, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स से निजात पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.