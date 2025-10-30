AIIMS के डॉक्टर ने बताए सफेद बालों को काला करने के 4 सबसे असरदार तरीके, जड़ से काला हो जाएगा एक-एक White Hair

White hair Remedy: उम्र बढ़ने के साथ बालों का सफेद होना आम बात है. हालांकि, आज के समय में लोग कम उम्र में ही व्हाइट बालों से परेशान रहने लगे हैं. इसके पीछे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब डाइट और रोज की गईं कुछ छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं. इसी कड़ी नें एम्स और हार्वर्ड से प्रशिक्षित मशहूर डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ 4 बातों पर ध्यान देकर आप समय से पहले बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-
नंबर 1- विटामिन B12 और फोलेट की कमी दूर करें
डॉक्टर सेठी के अनुसार, शरीर में विटामिन B12 और फोलेट की कमी होने पर बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं. इन दोनों न्यूट्रिएंट्स से मेलेनिन बनने में मदद मिलती है, जो बालों को काला रंग देता है. विटामिन बी 12 के लिए अपनी डाइट में मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स (जैसे दूध, दही, पनीर) को शामिल करें. वहीं, फोलेट के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और छोले खाना फायदेमंद है.नंबर 2- फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करें
फ्री रेडिकल्स शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. जब बालों के फॉलिकल्स इनसे प्रभावित होते हैं तो वे मेलेनिन बनाना बंद कर देते हैं, जिससे बाल सफेद होने लगते हैं. इस समस्या से बचने के लिए डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे बेरीज, नट्स और डार्क चॉकलेट. ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.
नंबर 3- तनाव से दूरी बनाएं
तनाव भी सफेद बालों का एक बड़ा कारण है. ज्यादा स्ट्रेस लेने से शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो बालों की ग्रोथ और मेलेनिन प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं. इसलिए कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. मेडिटेशन, योग और हल्का व्यायाम तनाव कम करने में मदद करते हैं.
नंबर 4- स्मोकिंग छोड़ दें
इन सब से अलग डॉक्टर सेठी बताते हैं कि स्मोकिंग से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे मेलेनिन का निर्माण कम हो जाता है. नतीजतन, बाल सफेद और कमजोर होने लगते हैं. इसलिए अगर आप वाकई अपने बालों को काला और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो धूम्रपान से पूरी तरह दूर रहें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
