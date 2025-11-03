ये 5 ब्लाउज डिजाइन हर साड़ी को बना देंगे खास, शानदार लुक देख सास से लेकर सहेलियां भी करेंगी तारीफ

Latest Blouse Designs: शादियों का सीजन एक बार फिर शुरू होने वाला है. शादी की पार्टीज में स्टाइलिश और क्लासी दिखने के लिए अधिकतर महिलाएं साड़ी पहनना ही पसंद करती हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं कि साड़ी को ट्रेंडी और खास बनाने का सबसे अहम रोल ब्लाउज का होता है. पुराने या फिर साधारण से दिखने वाले ब्लाउज पूरी साड़ी की खूबसूरती को फीका कर देते हैं. ऐसे में अगर आप आने वाले वेंडिंग सीजन में या किसी इवेंट में अपनी साड़ी को मॉर्डन लुक देना चाहती हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे लेटेस्ट और ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन लेकर आए हैं जिससे आपकी खूबसूरती में चार-चांद लग जाएंगे. साथ ही इससे आपका लुक इतना शानदार आएगा कि सास से लेकर आपकी सहेलियां भी खूब तारीफ करेंगी.

1. कोर्सेट ब्लाउज

अगर आपको इवेंट में काफी क्लासी और ग्लैमरस दिखना है तो आप साड़ी के साथ कोर्सेट ब्लाउज स्टाइल कर सकती हैं. वहीं, अगर आपके पास इतनी स्टाइलिश साड़ी नहीं है तो भी आप इस ब्लाउज को साथ में पहन सकती हैं, इससे लुक काफी अच्छा आएगा. साथ ही अगर इसमें एक साइड से पल्लू डाला जाए तो ये देखने में काफी प्यारा लगेगा.

कोर्सेट ब्लाउज

वी-नेक ब्लाउज साड़ी के साथ काफी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं. शादी के सीजन से लेकर ऑफिस पार्टीज में भी आप इस ब्लाउज को साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं. ये काफी ट्रेंडी और क्लासी लगते हैं. इनके कई सारे स्टाइलिश डिजाइन आपको ऑनलाइन और बाजार में देखने को मिल जाएंगे.

वी-नेक ब्लाउज

फुल स्लीव ब्लाउज दिखने में काफी सिंपल लेकिन क्लासी लगते हैं. आप अपनी नॉर्मल साड़ी के साथ प्लन फुल स्लीव ब्लाउज तैयार करा सकती हैं. वेडिंग पार्टीज के लिए ये डिजाइन आपके लिए बेस्ट रह सकता है.

फुल स्लीव ब्लाउज

आजकल के ट्रेंड के हिसाब से वन शोल्डर ब्लाउज भी आप ट्राई कर सकती हैं. ये देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं. इसको आप लहंगे के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं. इसमें आपका ग्लैमरस लुक देखकर तो हर कोई ही तारीफ करेगा.

वन शोल्डर ब्लाउज

अगर आपके पास गोल्डन या फिर क्रीम कलर की साड़ी है तो आप मैरून कलर का वेलवेट ब्लाउज स्टाइल कर सकती हैं. ये साड़ी के साथ काफी ज्यादा खूबसूरत लुक देता है. इसमें आप डीपनेक भी चुन सकती हैं.

वेलवेट ब्लाउज