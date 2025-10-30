ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर को कैसे साफ करें? इस ट्रिक से मिनटों में साफ हो जाएगा पीलापन

Hack to Clean Transparent Mobile Cover as Good as New: हम सभी के पास एक ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर जरूर होता है जो शुरुआत में चमकदार और क्लियर दिखता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह पीला और गंदा पड़ जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग नया कवर खरीद लेते हैं. लेकिन सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में एक ऐसी आसान ट्रिक बताई है, जिससे आपका पुराना ट्रांसपेरेंट कवर सिर्फ कुछ मिनटों में नया जैसा दिखने लगेगा. आइए जानते हैं कैसे-

कैसे साफ करें पीला पड़ चुका ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर?

दीप्ति बताती हैं, अगर आपका मोबाइल कवर हल्का पीला या गंदा हो गया है, तो उसे साफ करने के लिए आपको बस दो चीजों की जरूरत है- बेकिंग सोडा (Baking Soda) और सफेद सिरका (White Vinegar).

सबसे पहले कवर पर बेकिंग सोडा छिड़कें.

फिर उस पर थोड़ा सा सफेद सिरका डालें.

इससे हल्का फोम या झाग बनेगा, जो गंदगी को ढीला कर देता है.

अब, एक पुराना टूथब्रश लें और कवर को धीरे-धीरे रगड़ें.

10–15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें.

आखिर में सादे पानी से धोकर सूखा लें.

इतना करने के बाद आपका कवर साफ, चमकदार और लगभग नया जैसा दिखेगा.

ज्यादा पुराने या बहुत पीले कवर के लिए दूसरा तरीका



वहीं, अगर आपका कवर बहुत ज्यादा पीला पड़ चुका है, तो दीप्ति कपूर एक दूसरा उपाय बताती हैं. इसके लिए हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (Hydrogen Peroxide 3%) का इस्तेमाल करें.