पुरुषों की ये 5 आदतें महिलाओं को पहुंचाती हैं गंभीर नुकसान, पार्टनर को नहीं देखना बीमार तो आज से ही कर लें सुधार

Relationship Tips: रिश्ते में प्यार और समझदारी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक-दूसरे की सेहत का ख्याल रखना. इसके लिए पार्टनर से केवल खाना-पीना तक पूछना ही काफी नहीं है. कई बार जाने-अनजाने में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिससे उनके पार्टनर को नुकसान होने लगता है. खासकर पुरुषों की कुछ आदतें महिला पार्टनर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर 5 ऐसी ही आदतों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं ये आदतें कौन-सी हैं और क्यों इन्हें बदलना जरूरी है.

पार्टनर की अच्छी सेहत के लिए पुरुष जरूर रखें इन 5 बातों का ध्यान

डॉक्टर वोरा बताते हैं, पुरुष अगर नाखून साफ नहीं रखते या उन्हें लंबे बढ़ा लेते हैं, तो उनमें बैक्टीरिया और गंदगी आसानी से जमा हो जाती है. ये कीटाणु पार्टनर की त्वचा और प्राइवेट पार्ट्स में जाकर इंफेक्शन फैला सकते हैं. खासतौर पर फंगल और वैजाइनल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अपने नाखूनों को हमेशा साफ और छोटा रखें.

कुछ पुरुष गर्मी के मौसम में भी नहाने से परहेज करने लगते हैं. इससे उनकी सेहत तो खराब होती ही है, साथ ही पार्टनर को भी नुकसान हो सकता है. अक्सर पसीना और धूल शरीर पर बैक्टीरिया जमा कर देते हैं. अगर पुरुष दिन में सिर्फ एक बार नहाते हैं या कभी-कभी बिल्कुल नहीं नहाते, तो इससे उनकी पार्टनर को स्किन प्रॉब्लम और फंगल इंफेक्शन हो सकता है. ऐसे में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए डॉक्टर सुबह और शाम दो टाइम नहाने की सलाह देते हैं.

सिगरेट का धुआं न सिर्फ पुरुष के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पार्टनर की हेल्थ और फर्टिलिटी पर भी असर डालता है. डॉक्टर वोरा बताते हैं, सेकंड-हैंड स्मोक से महिलाओं में सांस की बीमारियां, एलर्जी और गर्भधारण की समस्या बढ़ सकती है.

कई बार पुरुष पेशाब करते समय टॉयलेट सीट गंदी कर देते हैं और उसे साफ नहीं करते. यह आदत महिला के लिए खतरनाक साबित होती है. डॉक्टर बताते हैं, गंदी सीट पर बैक्टीरिया और कीटाणु मौजूद रहते हैं, जिससे महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ जाता है.

इन सब से अलग डॉक्टर कहते हैं, हाथों में मौजूद कीटाणु सीधे महिला की बॉडी में चले जाते हैं. खासतौर पर इससे बार-बार UTI और इंफेक्शन हो सकता है. इसलिए इंटिमेसी से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है.

ये आदतें देखने में मामूली लग सकती हैं लेकिन महिलाओं की हेल्थ पर इनका बड़ा असर होता है. ऐसे में अगर आप अपनी पार्टनर से सच में प्यार करते हैं, तो साफ-सफाई और हेल्थ हाइजीन को गंभीरता से लें. छोटी-छोटी सावधानियां आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकती हैं और दोनों की सेहत को सुरक्षित रख सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.