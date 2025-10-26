Split End Hairs: दो मुंहे बालों से हैं परेशान? बेहद काम आएंगे ये 5 घरेलू नुस्खे, शाइनी भी हो जाएंगे बाल

Split End Hairs Home Remedies: दो मुंहे बालों (Split End Hairs) की समस्या से अक्सर लोग परेशान रहते हैं. ये न सिर्फ आपके बालों को बेजान और रूखा बनाते हैं, बल्कि इससे हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है. इनसे छुटकारा पाने के लिए कई लोग महेंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है. प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और पोषण तत्वों की कमी से दो मुंहे बालों की समस्या हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी दो मुंहे बालों से परेशान हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. आज हम आपको ऐसे 5 घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपको इस समस्या से राहत मिल सकती है और इससे आपके बाल शाइनी भी बनेंगे.

1. ऑलिव ऑयल और शहद

दो मुंहे बालों की समस्या से राहत पाने के लिए आप ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए आप ऑलिव ऑयल और शहद को बराबर मात्रा में लें और मिक्स कर बालों पर लगाएं. इससे बालों में नमी आती है जिससे हेयर हेल्दी बनते हैं और खोई हुई शाइन वापिस लौट जाती है. बता दें कि शहद में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जिससे डैमेज हेयर रिपेयर हो जाते हैं.

बालों के लिए नारियल का तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसे लगाने से बाल हाईड्रेट होते हैं और उनका टूटना भी काफी काम हो जाता है. दो मुंहे बालों से छुटकारा पाने के लिए आप रातभर बालों में नारियल का तेल लगाकर छोड़ दें. इससे बाल शाइनी भी बनते हैं. आप इस घरेलू उपाय को नियमित रूप से अपनाएं, आपको जरूर असर देखने को मिलेगा.

स्किन के साथ-साथ एलोवेरा जेल बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दो मुंहे बालों से राहत पाने के लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल को बालों पर लगाएं और करीब 30 मिनट बाद हेयरवॉश कर लें. ये उपाय आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार करें.

दही और नींबू में मौजूद एसिड, कंपाउंड्स और पोषक तत्व बालों के लिए बेहद लाभदायक माने जाते हैं. इसके लिए आप दही और नींबू को मिक्स कर पेस्ट बनाएं और बालों पर लगा लें. इससे बालों का pH लेवल मेनटेन होता है और दो मुंहे बाल हेल्दी हो जाते हैं.

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिक्स कर आप एक अच्छा सा पेस्ट बनाएं और फिर करीब 20 मिनट के लिए लगाकर छोड दें. इससे स्कैल्प की गंदगी हट जाती है और बाल सोफ्ट-शाइनी हो जाते हैं.

