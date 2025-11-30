पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? आज से ही खाना शुरू कर दें ये फ्रूट्स, कब्ज से मिल जाएगा छुटकारा

Pet Saaf Karne Wale Fal: खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोगों को कब्ज की समस्या काफी ज्यादा परेशान करने लगती है. कई बार तो घंटों टॉयलेट में बैठने के बावजूद भी पेट साफ नहीं होता है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी मन मुताबिक नतीजा देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में अपनी डाइट में बदलाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आंत में जमी गंदगी को साफ करने के लिए हाई फाइबर वाले फल खाना बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इसी के चलते आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाना फायदेमंद होता है. इन फलों के सेवन से आपको जल्द ही कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है.

1. ब्लैकबेरी (Blackberries)

पेट साफ करने के लिए ब्लैकबेरी खाना काफी ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इसमें मौजूद इनसोल्युबल फाइबर आंतों से गंदगी को निकालने में मदद करता है. ब्लैकबेरी में मौजूद पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट पाचन को भी आसान बनाते हैं, जो आंतों की सूजन को भी दूर करते हैं. कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप ब्लैकबेरी की जगह ब्लूबेरी का भी सेवन कर सकते हैं.

रसभरी हाई फाइबर वाला फल होता है. इसमें मौजूद अघुलनशील फाइबर मल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है, साथ ही कोलन मूवमेंट को भी इंप्रूव करता है. बता दें कि रसभरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आंतों की सूजन को कम करते हैं, जिससे बाउल फंक्शन बेहतर होता है.

कब्ज को दूर करने के लिए अमरूद खाने की सलाह भी दी जाती है. दरअसल, 100 ग्राम अमरूद में 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है जिसमें अघुलनशील फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो मल को बढ़ाता है. इस फल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पेट साफ करने में मददगार होते हैं. स्टडीज के अनुसार अमरूद खाने से गट फंक्शन और मल की स्थिरता में सुधार होता है जिससे मल त्याग करना आसान हो जाता है.

एक एवोकाडो में 10 ग्राम फाइबर होता है, जिसमें घुलनशील फाइबर भी शामिल है जो मल को मुलायम और आसानी से त्यागने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर और पोषक तत्व आंतों की सूजन को कम करते हैं. रिसर्च बताते हैं कि एवोकाडो खाने से बाउल फंक्शन बेहतर होता है और कब्ज से राहत मिलती है.

एक नाशपाती में 5-6 ग्राम फाइबर होता है, जिसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं. नाशपाती में मौजूद ये दोनों फाइबर मल त्यागना आसान बनाते हैं. साथ इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सोर्बिटोल के कारण पाचन प्रक्रिया तेज हो जाती है. रिसर्च बताते हैं कि छिलके सहित नाशपाती खाने से मल उत्पादन बढ़ जाता है. कब्ज से राहत पाने के लिए आप नियमित रूप से नाशपाती खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.