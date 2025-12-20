विज्ञापन

Ragi Benefits: सर्दियों में रागी जावा पीने से क्या होता है? रागी गर्म है या ठंडी, आयुर्वेद डॉक्टर से जानिए

Ragi Benefits: सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले फूड्स का सेवन करना बहुत ही जरूरी है. आयुर्वेद डॉक्टर, डॉ. कंचन शर्मा ने बताया कि सर्दी के मौसम में रागी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

Read Time: 3 mins
Share
Ragi Benefits: सर्दियों में रागी जावा पीने से क्या होता है? रागी गर्म है या ठंडी, आयुर्वेद डॉक्टर से जानिए
रागी के फायदे
File Photo

Benefit of Ragi: सर्दियों के मौसम में सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इस मौसम में खानपान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सर्दी में इम्यूनिटी कमजोर रहती है और डेली रूटीन में भी बहुत बदलाव होता है. इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं और तापमान गिर जाता है. इसके चलते सर्दी-जुकाम, खांसी, पाचन संबंधी समस्याएं और जोड़ों का दर्द जैसी परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं. ऐसे में सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले फूड्स का सेवन करना बहुत ही जरूरी है. क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर, डॉ. कंचन शर्मा ने बताया कि सर्दी के मौसम में रागी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. रागी में आयरन भरपूर मात्रा में होता है. इसके साथ ही रागी में कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी जैसे कई पोषक तत्व होते हैं.

यह भी पढ़ें:- सुबह-सुबह क्या खाने से वजन कम होता है? पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए

सर्दियों में रागी जावा पीने से क्या होता है?

सर्दियों में रागी जावा पीने से शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है. रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और फाइबर से पाचन ठीक रहता है. यह शरीर को एनर्जी देकर ठंड से बचाता है.

क्या होता है रागी जावा?

रागी जावा, जिसे रागी माल्ट या रागी दलिया भी कहते हैं. यह रागी फिंगर मिलेट या मडुआ के आटे से बना एक पौष्टिक दलिया है, जो पानी या दूध के साथ बनाया जाता है. इसे ज्यादातर दक्षिण भारत में पसंद किया जाता है.

इम्यूनिटी बूस्ट

सर्दियों के मौसम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां हो जाती हैं. इनसे लड़ने के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है. आयरन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट और अमीनो एसिड शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. रागी का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है.

पाचन में सुधार

सर्दियों में पानी की कमी और शारीरिक गतिविधि कम होने के कारण कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं आम हैं. रागी में फाइबर होता है, जो मल त्याग को नियमित करता है और कब्ज से बचाता है.

रागी गर्म है या ठंडी

आयुर्वेद के अनुसार, रागी की तासीर गर्म होती है. इसकी गर्म प्रकृति के कारण ही इसे सर्दियों के दौरान शरीर को गर्माहट देने के लिए खाने की सलाह दी जाती है. हालांकि, इसे गर्मियों में भी संतुलित मात्रा में या दही के साथ मिलाकर खाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ragi, Ragi Benefits, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com