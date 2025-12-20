Nose Cleaning Tips: नाक की साफ-सफाई एक छोटा-सा काम लगता है, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की हेल्थ का बड़ा हिस्सा है. दिनभर धूल, पॉल्यूशन और पसीना नाक के अंदर और बाहर जमता रहता है, जिससे नाक बंद होने, एलर्जी बढ़ने या कालापन आने जैसी दिक्कतें होती हैं. ऐसे में बहुत लोग उंगली डालकर नाक साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका न तो हेल्दी है और न ही सुरक्षित. सही तरीका अपनाने से न सिर्फ नाक आराम से खुलती है, बल्कि नाक के आसपास की स्किन भी हेल्दी और ग्लोइंग रहती है. आज हम आसान और घरेलू तरीकों की बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप नाक की गंदगी और कालापन दोनों से छुटकारा पा सकते हैं.

1. नाक की गंदगी कैसे साफ करें (How to clean nose dirt)

नाक के अंदर जमी गंदगी को साफ करने का सबसे हेल्दी तरीका है गुनगुने पानी से स्टीम लेना. स्टीम से नाक के अंदर की गंदगी नरम हो जाती है और खुद-ब-खुद बाहर निकलने लगती है. इसके बाद एक साफ मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से नाक पोंछ लें. कोशिश करें कि उंगली अंदर न डालें, इससे स्किन में खरोंच आ सकती है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.

2. नाक के अंदर साफ करने का सबसे अच्छा तरीका (Best way to clean inside the nose)

नाक के अंदर सफाई के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है सेलाइन वॉटर रिंस. मेडिकल स्टोर्स पर मिलने वाला सेलाइन स्प्रे या घर पर बना नमक वाला हल्का गुनगुना पानी, दोनों से नाक बहुत नरमी से साफ होती है. ये नाक की सूखापन भी कम करता है और सांस लेने में आसानी देता है. इसे दिन में एक बार उपयोग करना काफी है.

3. नाक की नली कैसे साफ करें (How to clean nasal passage)

अगर नाक की नली बंद रहती है, तो नेति पॉट यानी जल नेति एक अच्छा योगिक तरीका है. इसमें हल्के गुनगुने नमक वाले पानी को एक नथुने से डालकर दूसरे से बाहर निकाला जाता है. ये नाक की नली में जमी धूल, एलर्जेंस और म्यूकस को बहुत अच्छी तरह हटाता है. इसे सप्ताह में 2–3 बार करना सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे कि पानी हमेशा उबला और ठंडा किया हुआ हो.

4. नाक से कालापन कैसे दूर करें (How to remove nose blackness)

नाक का कालापन अक्सर ऑयल, पसीने और डेड स्किन की वजह से होता है. इसे हटाने के लिए हल्का स्क्रब सबसे आसान उपाय है. शक्कर और शहद का घरेलू स्क्रब या किसी भी माइल्ड एक्सफोलिएटर से नाक पर हल्की मसाज करें. इसके बाद एलोवेरा जेल या किसी भी मॉइश्चराइज़र से स्किन को हाइड्रेट करें. हफ्ते में दो बार ऐसा करने से नाक साफ और चमकदार दिखती है.