Honeymoon Place in Winter: भारत में सर्दियों में हनीमून के लिए सबसे अच्छी जगहें कौन सी हैं?

Best Places For Honeymoon: शादी के बाद हर कपल के लिए हनीमून बहुत खूबसूरत समय होता है. यहां आपके लिए भारत में सर्दियों के दौरान हनीमून के लिए कुछ बेहतरीन जगहें बताई गई हैं.

हनीमून के लिए सबसे अच्छी जगहें
Best Honeymoon Place in Winter: शादी के बाद हर कपल के लिए हनीमून वो खूबसूरत समय होता है, जब वे एक-दूसरे को बेहतर जानने और साथ में नई यादें बनाने का मौका पाते हैं. हर कोई शादी के बाद यूरोप जाना पसंद करता है. जहां बर्फीली वादियां, झीलें और खूबसूरत पहाड़ हों. अगर, आप सर्दियों में हनीमून पर जाने के लिए जगह की तलाश में हैं, तो यहां आपके लिए भारत में सर्दियों के दौरान हनीमून के लिए कुछ बेहतरीन जगहें बताई गई हैं.

गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर

गुलमर्ग को विंटर वंडरलैंड माना जाता है. यहां आप दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार यानी गोंडोला की सवारी का आनंद ले सकते हैं और बर्फबारी देख सकते हैं. अगर आप बर्फीली वादियों में हाथ थाम कर टहलना चाहते हैं, तो गुलमर्ग आपके लिए बेस्ट है. सर्दियों में यहां का माहौल बिल्कुल रोमांटिक फिल्मों जैसा हो जाता है.

औली, उत्तराखंड

औली को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. अगर आपको स्कीइंग और पहाड़ों के बीच शांति पसंद है, तो औली एक बेहतरीन जगह है. यहां आपको दिल को छू लेने वाली खूबसूरती देखने को मिलेगी है. दिसंबर से मार्च के बीच यहां का नजारा बेहद रोमांटिक होता है. सर्दियों में आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून पर जा सकते हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

नए शादीशुदा जोड़ों के लिए यह सबसे लोकप्रिय जगह है. यहां आप सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग और रोहतांग पास में बर्फ का आनंद ले सकते हैं.

सिक्किम

सिक्किम वो जगह है जहां पहाड़ शांति की सिसकियां लेते हैं. गंगटोक से कंचनजंगा के नजारे सिनेमाई लगते हैं, जबकि लाचुंग और युमथांग घाटी मानो किसी स्विस पोस्टकार्ड पर हों.

अंडमान और निकोबार

अंडमान और निकोबार कपल के लिए बहुत ही शानदार जगह है. यह जगह शादी के बाद हनीमून पर जाने के लिए सबसे अच्छी है. यहां खूबसूरत समुद्र तट, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए बेहतरीन जगह है.

