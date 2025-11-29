सर्दियों में सुबह उठने में हो रही है दिक्कतें? अपना लें फिजिक्स वाला अलख पांडे सर का ये तरीका, अगले दिन खुद टाइम से खुल जाएंगी आंखें

Alakh Pandey Wakeup Early Tricks: रोज सुबह जल्दी उठना काफी अच्छी आदत मानी जाती है. इससे पूरा दिन एनर्जी और सकारात्मकता के साथ बीतता है. इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से पूरे दिन भर में काम करने के लिए ज्यादा समय भी मिलता है. लेकिन अधिकतर लोगों की ये समस्या रहती है कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए. इसके लिए लोग कई तरह के प्रयास भी करते हैं लेकिन इससे भी रोजाना जल्दी उठ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अब सर्दियों की भी शुरुआत हो गई है और इस समय अपने बिस्तर को छोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है. अगर आप भी जल्दी उठने का रामबाण तरीका जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए फिजिक्स वाला (Physics Wallah) के नाम से मशहूर अलख पांडे सर का सुबह जल्दी उठने का तरीका बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपकी आंख सुबह खुद जल्दी खुल जाया करेगी.

रात को समय से सोना

अलख सर के मुताबिक सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना काफी ज्यादा जरूरी है. इसके लिए रात को कम से कम 10 से 10:30 के बीच बिस्तर पकड़ लेना चाहिए. वहीं, व्यक्ति को पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. ऐसे में अगर आपकी नींद पूरी न हो और आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो ये किसी टॉर्चर से कम नहीं होगा.

सुबह जल्दी उठने और रात को अच्छे से सोने के लिए मोबाइल से दूरी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. अधिकतर लोग अपना वक्त देर रात तक रील्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिता देते हैं जिससे सुबह जल्दी उठना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर मोबाइल से दूरी रहेगी तो स्लीप क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी.

अलख पांडे सर के मुताबिक सुबह जल्दी उठने के लिए शाम को 8 बजे तक लाइट डिनर कर लेना चाहिए. डिनर में ज्यादा हैवी और मसालेदार खाना खाने से सुबह आलस और नींद आ सकती है.

सुबह जल्दी उठने के लिए अलख सर ने सबसे अच्छी ट्रिक बताई है. इसके लिए आपको अलार्म क्लॉक को इतना दूर रखना है कि सुबह बंद करने के लिए आपको उठना पड़े. वहीं, एक बार बिस्तर से उठ गए तो आप सुबह जल्दी उठने में सफल हो जाएंगे.

अलख पांडे सर के मुताबिक ये सुबह जल्दी उठने की आदत पहले 3 दिन काफी मुश्किल लग सकती है. लेकिन एक हफ्ते में आपको आदत पड़ जाएगी और देखते ही देखते रोजाना सुबह आपकी आंख खुद जल्दी खुलने लगेगी.

