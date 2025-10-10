Painkiller की तरह काम करती हैं ये 5 चीजें, खाते ही दूर हो जाएगा शरीर का दर्द, डॉक्टर ने बताया किस दिक्कत में कैसे खाएं

Natural Painkiller: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर का दर्द, सिरदर्द या मांसपेशियों में खिंचाव बहुत आम समस्याएं हो गई है. अब, इन परेशानियों से राहत पाने के लिए लोग तुरंत पेनकिलर दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन बार-बार इन दवाओं का इस्तेमाल शरीर पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में कुछ नेचुरल चीजें हैं, जो दर्द को कम करने में बहुत असरदार होती हैं. मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकि ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर पांच ऐसी ही चीजों का जिक्र किया है. डॉक्टर बताती हैं, ये चीजें बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करती हैं. आइए जानते हैं इनके फायदों के बारे में-

बादाम-अखरोट से अलग अपने बच्चे को जरूर खिलाएं ये एक सस्ता ड्राई फ्रूट, डॉक्टर ने बताया सुपरफूड

लौंग (Clove)

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लौंग का. डॉक्टर बताती हैं, लौंग में यूजेनॉल (Eugenol) नाम का तत्व पाया जाता है, जो एक नेचुरल एनस्थेटिक एजेंट है. यह दांत के दर्द में बहुत असरदार माना जाता है. अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो एक लौंग को प्रभावित जगह पर रखकर कुछ देर रखें या लौंग का तेल लगाएं. इससे दर्द में तुरंत राहत मिलती है.

अजवाइन में थाइमोल (Thymol) नामक तत्व होता है, जो पेट के दर्द और गैस की समस्या में बहुत मदद करता है. यह एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है. अगर पेट में दर्द या भारीपन महसूस हो, तो एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर पी लें. यह पाचन को भी बेहतर बनाता है.

अदरक में मौजूद जिंजरोल (Gingerol) एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट है. यह पीरियड्स पेन, सिरदर्द और जोड़ों के दर्द में राहत देता है. आप इसे चाय में डालकर पी सकते हैं या इसका रस हल्का गर्म करके सेवन कर सकते हैं.

काली मिर्च में पैपरिन (Piperine) होता है, जो शरीर में सूजन कम करने और दर्द घटाने में मदद करता है. यह एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है. इसे खाने में डालें या गर्म दूध में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर पिएं. इससे दर्द और थकान में काफी राहत मिलेगी.

हल्दी में पाया जाने वाला करकुमिन (Curcumin) शरीर के दर्द, सूजन और जकड़न में बहुत असरदार होता है. यह बिल्कुल पैरासिटामोल की तरह दर्द को कम करता है, लेकिन बिना किसी नुकसान के. रात में सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से शरीर को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है.

डॉक्टर शालिनी बताती हैं, इन घरेलू नुस्खों की खास बात यह है कि ये न केवल दर्द को कम करते हैं, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं. हालांकि, अगर दर्द लगातार बना रहे या बहुत तेज हो, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें. प्राकृतिक उपाय रोजमर्रा के छोटे-मोटे दर्द के लिए सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.