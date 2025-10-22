Bhaidooj Gift Ideas: भाईदूज पर बहन को दें शानदार तोहफे! ये रहे 5 गिफ्ट आइडियाज, जिसे देखते ही चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Bhaidooj Gift Ideas for Sister: भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक, भाई दूज का त्योहार हर साल दिवाली के ठीक बाद मनाया जाता है. इस साल की बात करें तो ये पावन त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. जबकि भाई अपनी बहनों की खुशी को दोगुना करने के लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट देते हैं. अगर आप भी भैयादूज पर अपनी बहन को कुछ शानदार गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको दिल छू लेने वाले 5 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज बताएंगे तो काफी यूनिक और ट्रेंडी हैं. इन गिफ्ट्स को देखकर आपकी बहन के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

1. पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी

भाईदूज पर अपनी बहन को खुश करने के लिए आप उन्हें पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी गिफ्ट में दे सकते हैं. आप उनके नाम का पहला अक्षर, बर्थ डेट से जुड़ी चीजें, ब्रेसलेट जैसे ज्वेलरी आइटम्स तोहफे में दे सकते हैं. ये तोहफा देखकर आपकी बहन खुश हो जाएगी.

फोटो फ्रेम भी गिफ्ट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके लिए आप अपनी और अपनी बहन की फोटोज का कोलाज बना सकते हैं. इसके अलावा सिर्फ अपनी बहन की तस्वीरों का भी प्रयोग कर सकते हैं. बाजार में आजकल फोटोफ्रेम की कई वैरायटीज उपलब्ध हैं, जिन्हें आप गिफ्ट कर सकते हैं.

आजकल हर कोई चाहता है कि उसके पास लेटेस्ट, ट्रेंडी गैजेट्स हों. ऐसे में आप अपनी बहन को लेटेस्ट गैजेट्स जैसे स्मार्टवॉच, टैबलेट, लैपटॉप, एयरबड्स गिफ्ट कर सकते हैं. ये उनको बहुत पसंद भी आएंगे.

भाईदूज के मौके पर आप अपनी बहन को स्किनकेयर आइटम्स या हैंपर दे सकते हैं. ये उनके बहुत काम आएगा. इसमें फेस मास्क, एसेंशियल ऑयल, बॉडी लोशन, परफ्यूम जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप मेकअप के आइटम्स जैसे उसकी पसंदीदा शेड की लिपस्टिक, काजल या आईलाइनर भी तोहफे में दे सकते हैं.

अगर आपकी बहन को किताबें पढ़ने का शौक है तो आप उनके पसंदीदा लेखक की कोई किताब या नोवल गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आपकी सिस्टर को लिखने का भी शौक है तो आप पर्सनलाइज्ड डायरी या जर्नल भी गिफ्ट कर सकते हैं.