Bhaidooj 2025: भाईदूज पर घूमने का बना रहे हैं प्लान? दिल्ली की ये जगह भाई-बहन के लिए है बेस्ट, यादगार रहेगा दिन

Bhaidooj 2025: भाई और बहन के लिए भाईदूज का त्योहार बहुत खास होता है. इस दिन बहनें अपने भाई की आरती और तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना करती हैं. ये त्योहार दिवाली के ठीक बाद मनाया जाता है. इस साल भैया दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन भाई अपनी बहनों को गिफ्ट्स देते हैं और कई बार बाहर घुमाने भी ले जाते हैं. अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और भैयादूज पर अपने भाई-बहन संग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको दिल्ली की ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप अपने भाई-बहन संग घूम सकते हैं और समय बिताकर दिन को यादगार बना सकते हैं.

1. इंडिया गेट

भाईदूज के मौके पर आप अपने भाई-बहन संग इंडिया गेट घूमने जा सकते हैं. यहां आप कुछ यादगार फोटोज भी ले सकते हैं. इसके अलावा यहां आप दोनों अच्छा समय बिता सकते हैं और पिकनिक के लिए भी ये जगह अच्छी है.

दिल्ली में आप भाईदूज पर अक्षरधाम जा सकते हैं. शाम के समय में यहां की लाइटिंग इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है. यहां वॉटर लेजर शो का भी मजा ले सकते हैं, इसके लिए आपको टिकट खरीदनी होगी. भाई-बहन के साथ घूमने के लिए ये जगह काफी अच्छी हो सकती है.

भाईदूज पर भाई-बहन कनॉट प्लेस भी जा सकते हैं. इस जगह को सीपी के नाम से भी जाना जाता है. यहां शॉपिंग से लेकर खाने तक आपको अच्छी-अच्छी दुकाने, कैफे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे. भाई यहां से अपनी बहन को शॉपिंग भी करवा सकते हैं.

अगर भाई अपनी बहन को शॉपिंग भी करवाना चाहते हैं तो उन्हें चांदनी चौक लेकर जा सकते हैं. इसके अलावा यहां का स्ट्रीट फूड भी आपके दिन को यादगार बना देगा. साथ ही मशहूर परांठे वाली गली, जलेबी की दुकानें, चाट के ठेले आपका दिल खुश कर देंगे.

भाई-दूज पर आप कुतुब मीनार भी जा सकते हैं. यहां कि ऐतिहासिक इमारते और हरियाली फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छी रहेंगे. इसके अलावा बाजारों के शोर से दूर, यहां का शांत और खुला माहौल आपको अलग एहसास कराएगा.