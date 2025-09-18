पत्नी को पति के साथ कभी नहीं करनी चाहिए ये 4 बातें, Relationship Coach से जान लें क्यों

Relationship Tips: शादीशुदा जिंदगी में प्यार और सम्मान सबसे मजबूत नींव होते हैं. जब पति-पत्नी एक-दूसरे को समझते हैं और छोटी-छोटी बातों में एक-दूसरे का साथ देते हैं, तो रिश्ता लंबा और खूबसूरत बनता है. लेकिन कई बार अनजाने में महिलाएं कुछ ऐसी बातें कह देती हैं, जो रिश्ते में दूरी ला सकती हैं. रिलेशनशिप कोच कोमल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में चार ऐसी बातें बताई हैं, जो पत्नी को अपने पति से कभी नहीं करनी चाहिए. आइए जानते हैं वे कौन-सी बातें हैं और क्यों इन्हें टालना जरूरी है.

नंबर 1- पति की तुलना किसी और से न करें

अक्सर महिलाएं मजाक या नाराजगी में पति की तुलना अपने पिता, किसी दोस्त या कई बार अपने एक्स से भी कर देती हैं. लेकिन यह तुलना पति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है. हर इंसान की अपनी खासियत होती है. किसी को कॉम्पिटिशन की तरह देखना रिश्ते में तनाव पैदा करता है. इसलिए कभी भी पति की तुलना किसी अन्य शख्स से न करें.

पति के परिवार या उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने वाली बातें कहना गलत है. इससे रिश्ते में कड़वाहट आती है. अगर आपके मन में कोई बात है, तो उसे शांति से सही शब्दों के साथ कहें.

हर इंसान अपने काम में अलग-अलग संघर्ष झेलता है. पति जब दिनभर की मेहनत के बाद घर लौटते हैं, तो उन्हें घर में सुकून और अपनापन चाहिए. अगर उस समय उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाए या बार-बार सवाल किए जाएं, तो वे तनाव में आ सकते हैं.

इन सब से अलग रिलेशनशिप कोच कहती हैं, पति-पत्नी का निजी समय प्यार और करीबियों से भरा होना चाहिए. अगर इस समय केवल शिकायतें की जाएं, तो रिश्ते की गर्माहट कम हो सकती है. बेहतर है कि कोई शिकायत हो तो उसे सही समय पर, नरमी से और समझदारी के साथ शेयर करें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों में समझदारी दिखाकर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है. रिलेशनशिप कोच कोमल कहती हैं, अगर पत्नी इन चार बातों का ध्यान रखे तो उनकी शादीशुदा जिंदगी और ज्यादा खुशहाल हो सकती है.