पति को मजाक में भी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए ये 4 बातें, Relationship Coach ने बताई बड़ी वजह

Relationship Tips: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार के साथ-साथ भरोसे और सम्मान से भी चलता है. हालांकि, कई बार हम जाने-अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं, जो रिश्ते में बड़ी गलतफहमी का कारण बनने लगती हैं. खासकर पति अक्सर मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कह देते हैं, जिससे पत्नी को गहरी ठेस पहुंचती है. रिलेशनशिप कोच कोमल ने 4 ऐसी ही बातों का जिक्र किया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में एक्सपर्ट बताती हैं, मजाक चाहे हल्के अंदाज में किया जाए, अगर उसमें चोट छिपी हो तो वह रिश्ते में दरार ला सकता है. इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि पति को मजाक में भी पत्नी से कुछ बातें कभी नहीं कहनी चाहिए. आइए जानते हैं ये बातें और इनके पीछे की वजह-

रिश्ते में दरार ला सकती हैं ये बातें

कोमल कहती हैं, अक्सर पति मजाक में कह देते हैं, 'तुम्हारा खाना अच्छा है लेकिन इसमें वो मां जैसा स्वाद नहीं है.' आपके लिए ये बात आम हो सकती है लेकिन इससे आपकी पत्नी को गहरी ठेस पहुंचती है. उन्हें लग सकता है कि उनके प्रयास को महत्व नहीं दिया जा रहा है.

ध्यान रखें, आपकी पत्नी आपकी मां से मुकाबला करने नहीं, बल्कि आपके साथ एक नया घर बनाने आई है. इसलिए उसकी मेहनत और प्यार की कद्र करें, तुलना नहीं.

कभी-कभी लोग हंसी-मजाक में पत्नी के परिवार पर ताने कस देते हैं. यह मजाक नहीं बल्कि चोट की तरह लगता है. हर इंसान अपने परिवार से जुड़ा होता है. अपने ही पति से अपने परिवार के बारे में बुरी बातें सुनकर बुरा लगना स्वाभाविक है. इसलिए अगर कोई बात मन में है तो सम्मान के साथ कहें. आप इज्जत से बात करेंगे तभी आपका रिश्ता और मजबूत होगा.

पत्नी के वजन, रंग या शक्ल-सूरत पर मजाक करना बहुत गलत है. इस तरह के मजाक से उनके आत्मसम्मान को ठेस लग सकती है. इसलिए हमेशा उनकी तारीफ करें और उन्हें खास महसूस कराएं.

यह वाक्य सुनकर किसी भी महिला को लगता है कि उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है. हर इंसान की भावनाएं अलग होती हैं. ऐसे समय पर बहस करने की बजाय पत्नी की बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है. सहानुभूति रिश्ते को मजबूत बनाती है.

रिलेशनशिप कोच कहती हैं, रिश्ता मजबूत बनाने के लिए शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. मजाक में कही गई गलत बातें भी पत्नी का दिल दुखा सकती हैं. अगर पति पत्नी से हमेशा इज्जत और प्यार से बात करेंगे, तो दोनों का रिश्ता जिंदगी भर खूबसूरत बना रह सकता है.



