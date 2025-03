त्वचा को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती हैं व्यक्ति की ये 4 आदतें, जानिए क्या खाएं कि त्वचा दिखती रहे जवां

Skin Care Tips: सभी चाहते हैं कि उनकी त्वचा हमेशा जवां बनी रहे. उम्र बढ़ती है तो जायजतौर पर त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के निशान नजर आने लगते हैं. चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों (Wrinkles) और फाइन लाइंस से खासतौर पर लोग तौबा करते हैं. लेकिन, कई बार लाइफस्टाइल और स्किन केयर की गलत आदतों की वजह से भी शरीर बूढ़ा महसूस करने लगता है और त्वचा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है. ऐसे में यहां जानिए ये कौनसे काम हैं जिनसे परहेज करने में ही समझदारी है और खानपान कैसा होना चाहिए जिससे त्वचा सालोंसाल जवां बनी रहे.

त्वचा को बूढ़ा करने वाली गलतियां | Mistakes That Cause Aging In Skin

पर्याप्त नींद ना लेने पर त्वचा समय से पहले बूढ़ी हो सकती है. नींद की कमी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ाने का काम करती है और इससे कोलाजन को नुकसान होता है. त्वचा को जवां बने रहने के लिए कोलाजन प्रोटीन की जरूरत होती है. इसीलिए पूरी नींद लेना जरूरी है.

जरूरत से ज्यादा धूम्रपान करने (Smoking) पर त्वचा को नुकसान पहुंचता है. कम उम्र में ही त्वचा बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं और स्किन लटकने की दिक्कत हो जाती है सो अलग. धूम्रपान करने से ब्लड फ्लो कम होता है जिससे त्वचा के हर हिस्से तक ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंचता और इससे शरीर के नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन पर असर पड़ता है.

अंदरूनी और बाहरी दोनों रूपों में अगर त्वचा डिहाइड्रेटेड होगी तो उम्र बढ़े या ना बढ़े त्वचा पर झुर्रियां पड़नी जरूर शुरू हो जाएंगी. ऐसा ना हो इसलिए पानी पीते रहें और त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

त्वचा को धूप से प्रोटेक्ट ना किया जाए तो धूप की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगती हैं. ऐसे में स्किन को धूप से बचाना बेहद जरूरी है. इसके लिए सनस्क्रीन (Sunscreen) लगाकर ही घर से निकलें और हो सके तो चेहरे को धूप में ढककर रखें.

टमाटर विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. इसे खाने पर त्वचा को एंटी-एजिंग गुण मिलते हैं. बेरीज एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं और त्वचा की सेहत दुरुस्त रखती हैं. इनसे एज रिलेटेड दिक्कतें दूर रहती हैं और त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचती है. ग्रीन टी में पॉलीफेनोल्स होते हैं जो गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, सेल डैमेज को रोकते हैं और त्वचा की दिक्कतों (Skin Problems) को दूर रखते हैं. त्वचा को जवां बनाए रखने के लिए बादाम खाए जा सकते हैं. बादाम एंटी-एजिंग फूड्स की गिनती में शामिल हैं. इनमें फाइबर और हेल्दी फैट्स के साथ ही विटामिन ई भी होता है. एंटी-एजिंग फूड्स में अनार भी शामिल है. रोजाना अनार का जूस भी पिया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)