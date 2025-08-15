Janmashtami 2025 Wishes Images: हाथी घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की...जन्माष्टमी पर शेयर करें ये मैसेज, कोट्स और फोटोज

Happy Janmashtami 2025 Wishes: जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस साल ये खास पर्व कल यानी शनिवार, 16 अगस्त को मनाया जाएगा. ऐसे में कृष्ण भक्तों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में झांकियां सजती हैं, घर-घर में मटकी फोड़ कार्यक्रम होते हैं और भक्तजन भजन-कीर्तन में लीन हो जाते हैं. हालांकि, इन सब से अलग लोग त्योहार की शुरुआत एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजकर करते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ खास शुभकामना संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर खास अंदाज में जन्माष्टमी के पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इसपर-

ये संदेश भेजकर अपनों को कहें 'कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं'

मथुरा में जन्म हुआ, वृन्दावन की मिट्टी में खेले नटखट गोपाला

दुष्टों का संहार किया, फैलाया चारों तरफ उजाला. जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

ब्रज के दुलारे यशोदा मैया की आंखों के तारे,

राधा और गोपियां उन्हें सखा कहकर पुकारे,

ऐसे मनमोहक हैं श्रीकृष्ण हमारे.. कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया. जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की,

हाथी घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की. कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्योहार.

ब्रिज की धरोहर वो नंदलाला गोपाला है,

बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला,

वो मुरली मनोहर आने वाला है. जन्माष्टमी की शुभकामनाएं