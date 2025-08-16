विज्ञापन

Janmashtami Wishes 2025: नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की... भेजिए सभी को यहां दिए जन्माष्टमी के खास संदेश

Krishna janmashtami wishes 2025: कृष्ण जन्माष्टमी पर इन मैसेजेस को पढ़कर कान्हा की भक्ति से भर जाएगा मन. सभी को दें इन खास संदेशों से बधाई, कहें हैप्पी जन्माष्टमी.

Janmashtami Wishes 2025: नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की... भेजिए सभी को यहां दिए जन्माष्टमी के खास संदेश
Janmashtami 2025 Wishes In Hindi: जन्माष्टमी पर सभी को भेजिए शुभकामनाएं.

Janmashtami Wishes 2025: कृष्ण जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) मनाई जाती है. इस दिन पूरे मनोभाव से श्रीकृष्ण की पूजा-आराधना की जाती है. इस साल 16 अगस्त, शनिवार यानी आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है. रात 12:04 बजे से 12:47 बजे के बीच श्रीकृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त (Puja Shubh Muhurat) बन रहा है. जन्माष्टमी पर झांकी सजाई जाती है, घरों में पकवान बनाए जाते हैं, रात्रि जागरण होता है और पूजा संपन्न की जाती है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप भी शुभकामना संदेश (Happy Janmashtami Messages) भेजकर सभी को जन्माष्टमी विश कर सकते हैं. यहां से देखिए हैप्पी जन्माष्टमी के मैसेजेस.

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं | Krishna Janmashtami Wishes 2025

माखन चोर नन्द किशोर

बांधी जिसने प्रीत की डोर

हरे कृष्ण हरे मुरारी

पूजती जिन्हे दुनिया सारी.

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

--------------------------------------

कृष्ण के कदम आपके घर आएं

आप खुशियों के दीप जलाएं

परेशानी आपसे आंखे चुराए

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

--------------------------------------------

जन्माष्टमी का ये पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए

और श्रीकृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे.

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

------------------------------------------

राधा की भक्ति, मधुर मुरली की मिठास

माखन का स्वाद और ब्रज की गोपियों का रास.

आइए मिलके बनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को खास

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

----------------------------------------

कृष्ण का रास, राधा का प्यार,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार.

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

------------------------------

माखन चुराकर जिसने खाया

बंसी बजाकर जिसने नचाया

खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की

जिसने दुनिया को प्रेम का मार्ग दिखाया.

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

-------------------------------------------

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी

हे नाथ नारायण वासुदेवाय

एक मात्र स्वामी तुम सखा हमारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

-------------------------------------------

गोकुल में बजी बांसुरी की मधुर तान,

हर मन में बसते हैं नंदलाल भगवान,

जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर,

हर घर में गूंजे श्री कृष्ण का ही नाम.

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

-------------------------------------------

माखन चोर, नटखट हैं कान्हा

तेरी लीला अपरंपार और निराली है,

जन्माष्टमी पर तेरे भक्त गाते गुणगान,

हर दिल में बसी तेरी छवि सबसे प्यारी है.

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

----------------------------------------

राधा के प्रेम में रंगे श्याम,

हर भक्त के मन में बसे श्याम

जन्माष्टमी पर सजाएं भक्ति का दरबार,

कन्हैया संग मनाएं खुशियों का त्योहार.

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

------------------------------------------

