बदलते मौसम में गुच्छे में झड़ रहे हैं बाल? अपनाएं ये 4 आसान घरेलू उपाय, हेल्दी भी हो जाएंगे बाल

4 Hairfall Home Remedies: बदलते मौसम अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है. इसी में से एक आम परेशानी है बालों का झड़ना. हवा में नमी का घटना- बढ़ना से लेकर तापमान में उतार-चढ़ाव का असर बालों पर पड़ता है. इससे बालों की जड़ कमजोर हो जाते हैं इससे हेयरफॉल काफी बढ़ जाता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ सरल और असरदार घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिससे हेयरफॉल की दुविधा से राहत मिलेगी और आपके बाल भी पहले से ज्यादा मजबूत, शाइनी और हेल्दी बनेंगे.

बदलते मौसम में ड्राई हो रही है स्किन? अपनाएं डॉक्टर हंसा जी के बताए ये 5 घरेलू नुस्खे, रूखेपन से मिलेगा छुटकार

1. मेथी के बीज का पेस्ट करें इस्तेमाल

आपकी किचन में रखा मेथी का दाना आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. हेयरफॉल की समस्या में आपका इस्तेमाल घरेलू नुस्खे के रूप में कर सकते हैं. इसके लिए आप मेथी के दाने को रातभर भीगोकर रख दें. इसके बाद सुबह पीसकर उसका एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाएं और करीब 30 से 40 मिनट बाद धो लें. दरअसल, मेथी में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये हेयरफॉल को रोकने में लाभदायक हो सकता है.

बदलते मौसम में हेयरफॉल से परेशान हैं तो आप नारियल तेल और करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच नारियल तेल में 10 करी पत्ते डालकर 2 से 3 मिनट तक गर्म कर लें. तेल ठंडा होने के बाद आप इससे स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं और 45 मिनट के बाद धो लें. इससे बालों की जड़ मजबूत होती है और हेयरफॉल कम हो जाता है.

हेयरफॉल की समस्या को रोकने के लिए आपकी किचन में रखी प्याज बहुत फायदेमंद हो सकती है. इस घरेलू नुस्खे के लिए आप प्याज का रस निकाल लें और रुई की मदद से आप अपने स्कैल्प पर लगा लें और 30 मिनट बाद हेयरवॉश कर लें. इससे हेयरग्रोथ अच्छी होती है और बाल मजबूत हो जाते हैं.

स्किन के साथ-साथ एलोवेरा जेल बालों के लिए बेहद लाभदायक साबित होता है. इसके लिए आप ताजा एलोवेरा जेल लें और अपने बालों की जड़ यानी स्कैल्प पर लगा लें. इसके 45 मिनट बाद शैंपू से हेयरवॉश कर लें. इससे बालों का झड़ना कम होता है और हेयर शाइनी-सोफ्ट होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.