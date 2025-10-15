बदलते मौसम में ड्राई हो रही है स्किन? अपनाएं डॉक्टर हंसा जी के बताए ये 5 घरेलू नुस्खे, रूखेपन से मिलेगा छुटकारा

5 Home Remedies for Dry Skin: मौसम बदलने के साथ ही स्किन में रूखापन (Dryness) आना एक आम समस्या है, जिससे खुजली और बेजान त्वचा जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. अगर आप भी बदलते मौसम में अपनी रूखी और बेजान हो रही त्वचा से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है. प्रसिद्ध डॉक्टर हंसा जी ने कुछ बेहद आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताए हैं, जो आपकी स्किन की ड्रायनेस को दूर करेंगे. इसके अलावा इन नुस्खों से आपकी त्वचा फिर से मुलायम, हेल्दी और ग्लोइंग भी बन सकती है.

डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि त्वचा पर पानी की फुहार छोड़ना एक त्वरित उपाय है. लेकिन केवल पानी छिड़कने से आपकी स्किन की ड्रायनेस बढ़ भी सकती है. इससे बचने के लिए पानी में मॉइस्चराइजर भी मिक्स करना जरूरी है. ऐसे में आप गुलाब जल और गुढ़हल के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बर्तन में 4-5 गुढ़हल के फूल और पानी मिलाकर, 10 मिनट तक उबालें. इस पानी को छान लें और पानी में गुलाब जल मिलाकर एक स्प्रे बोटल में भर लें. इसके बाद हर 2 से 3 घंटे में अपनी स्किन पर छिड़कें. ऐसा करने से रूखापन दूर होता है और स्किन की नमी बरकरार रहती है.

तुलसी और शहद स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. तुलसी में विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनीज समेत कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. वहीं, शहद में एंटी-इंफ्लेमेटरी और चिकित्सय गुण होते हैं. इसके लिए आप तुलसी के पत्तों का गुच्चा ले और पानी डालकर मिक्सी में एक पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट में शहद मिलाकर अपने शरीर पर लगाए. 15 मिनट बाद इसे गर्म पानी से धो लें. इससे स्किन हाईड्रेट रहती है और ड्राईनेस दूर हो जाती है.

फेस की स्किन कापी सेंसिटिव होती है, इसकी देखभाल करना भी काफी जरूरी हो जाती है. बदलते मौसम में फेस की स्किन भी काफी ड्राई हो जाती है.ऐसे में मलाई और मसूर दाल का फेस पैक काफी लाभदायक साबित हो सकता है. इसको बनाने के लिए 1.5 चम्मच पिसी हुई मसूर दाल को 1 चम्मच मलाई के साथ मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें.इस गाढ़े पेस्ट को अपनी स्किन पर लगाएं और फिर 15 मिनट बाद धो लें. आप देखेंगे कि आपकी स्किन का रूखापन कम हो गया और त्वचा मुलायम-कोमल हो गई है.

स्किन के रूखेपन को दूर करने के लिए जोजोबा तेल काफी लाभदायक माना जाता है. इसको आप नहाने के बाद अपने शरीर पर लगा सकते हैं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो स्किन को हाईड्रेट तो करते ही हैं, साथ में खुजली जैसी कई समस्याओं से भी राहत मिलती है. आप इसकी जगह नारियल और बादाम तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि ज्यादा समय पानी में नहाने से बचना चाहिए. इससे शरीर का नेचुरल ऑयल खत्म होता है और स्किन से ऑयली लेयर हट जाती है. इस कारण शरीर का रूखापन बढ़ जाता है.

