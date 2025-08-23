इन 3 फलों का जूस निकालकर पीने पर हो सकती है डायबिटीज, डाइटीशियन ने कहा कभी ना करें यह गलती

Diabetes Diet: डायबिटीज में डाइट का ध्यान ना रखा जाए तो ब्लड शुगर लेवल्स (Blood Sugar Levels) तेजी से घट या बढ़ सकते हैं. इससे सेहत बिगड़ते देर नहीं लगती है. इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को अपने खानपान का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. डायबिटीज में अक्सर ही फलों को लेकर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं. फलों में नेचुरल शुगर होती है जिसे डायबिटीज के मरीजों को खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिनमें शुगर कंटेंट हाई होता है और इन फलों के सेवन से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है. इसी बारे में बता रही हैं डाइटीशियन शिल्पा अरोड़ा. डाइटीशियन उन फलों का जिक्र कर रही हैं जिनका शुगर कंटेंट हाई होता है. डाइटीशियन का कहना है कि इन फलों को डायबिटीज के मरीज खा तो सकते हैं लेकिन उन्हें इन फलों का जूस (Fruit Juice) कभी भी नहीं पीना चाहिए. आप भी जानिए डायबिटीज पैशेंट्स को किन फलों के जूस पीने से मना कर रही हैं डाइटीशियन.

डायबिटीज के मरीजों को किन फलों का जूस नहीं पीना चाहिए

डाइटीशियन शिल्पा अरोड़ा का कहना है कि डायबिटीज के मरीजों को संतरे का जूस (Orange Juice) कभी नहीं पीना चाहिए. संतरे को बिना जूस बनाए खाना चाहिए क्योंकि इसके रेशे ही फाइबर के स्त्रोत होते हैं और संतरे को हमेशा फाइबर के साथ ही खाना चाहिए. इसीलिए संतरे को जस का तस ही खाना चाहिए इसका जूस नहीं बनाना चाहिए. दूसरा फल है अनानास. डाइटीशियन ने बताया कि अनानास का जूस शुगर से भरपूर होता है. इस फल को स्लाइस करके अपने मील्स के साथ खाना चाहिए, यह पाचन के लिए अच्छा होता है. लेकिन, इसका जूस बनाकर पीने की गलती नहीं करनी चाहिए. सेब का जूस भी नहीं निकालना चाहिए. सेब भी नेचुरल शुगर से भरपूर होता है. लेकिन, इसके जूस में जरूरत से ज्यादा शुगर होने के चलते यह डायबिटीज के मरीजों (Diabetes Patients) के लिए सही नहीं है. लेकिन, सेब को ताजा ही खाया जा सकता है.

अदरक का जूस बनाकर पिया जा सकता है. अदरक का जूस सेहत के लिए अच्छा है. हल्दी और लौकी का जूस भी सेहत के लिए अच्छा है. खीरा, पुदीना और करी पत्ते का जूस बनाकर पीना भी सेहत के लिए बेहद अच्छा है.