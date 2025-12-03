विज्ञापन

Hair Oiling Mistakes: बालों में तेल लगाते समय क्या आप भी करते हैं ये 3 गलतियां? जानिए बालों की ग्रोथ पर कैसा पड़ता है असर

Hair Oiling Mistakes: आजकल लोगों के पास समय नहीं होता और जल्दी-जल्दी में तेल गलत तरीके से लगा रहे हैं. गलत तरीके से तेल लगाने का असर बालों पर पड़ता है. बाल टूटते रहते हैं, बेजान हो जाते हैं और इससे बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है.

हेयर ऑइलिंग की गलतियां
Hair Oiling Mistakes: बचपन से ही मां और दादी हमारे बालों में नारियल, बादाम या आंवले का तेल लगाती थीं. ताकी हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो, बाल लंबे और घने बने. दरअसल, बचपन में बालों में तेल लगाने के पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है, क्योंकि तेल स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर बनाते हैं, लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं होता और जल्दी-जल्दी में तेल गलत तरीके से लगा रहे हैं. गलत तरीके से तेल लगाने का असर बालों पर पड़ता है. बाल टूटते रहते हैं, बेजान हो जाते हैं और इससे बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है. चलिए आपको बताते हैं तेल लगाते समय कौन से आम गलतियां, जिन्हें नहीं करना चाहिए.

तेल का ज्यादा उपयोग

कई लोगों का मानना है कि जितना अधिक तेल लगाएंगे, उतना अधिक पोषण मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. स्कैल्प पर अधिक तेल लगाने से बालों का विकास धीमा हो सकता है और फॉलिकल्स बंद हो सकते हैं. ऐसे में हमेशा एक चम्मच तेल काफी है, बालों की लंबाई के अनुसार मात्रा बढ़ा सकते हैं. बालों में तेल लगते समय में बालों के सिरों पर नहीं दें, बल्कि स्कैल्प पर ध्यान दें.

स्कैल्प मसाज की कमी

अक्सर लोग जल्दी में बालों के सिरों पर तेल लगाते हैं, लेकिन स्कैल्प पर नहीं. इससे तेल के पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार नहीं होता है. स्कैल्प को 5-10 मिनट तक छोटे सर्कुलर मोशन में मसाज करें. इससे तेल का अवशोषण होगा और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा.

तेल को अधिक समय तक या कम समय तक लगाना

कई लोग तेल को घंटों तक या रात भर लगाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है. इससे स्कैल्प गंदा हो सकता है और फंगल इंफेक्शन हो सकता है. अधिकांश तेलों के लिए 1-2 घंटे का समय काफी है. नारियल, तिल या अरंडी का तेल इस समय के लिए सबसे अच्छा है.

