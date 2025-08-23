Desk Yoga: ऑफिस में सिर्फ 10 मिनट कुर्सी पर बैठे-बैठे कर लें ये योगासन, तुरंत बढ़ जाएगी एनर्जी और ताजगी

Desk Yoga: आज के समय में ज्यादातर लोग 8 से 9 घंटे सिटिंग जॉब में एक ही जगह बैठे-बैठे निकाल देते हैं. अब, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. साथ ही थकान और फोकन की कमी भी होने लगती है. अगर आप भी अक्सर ऐसा कुछ महसूस करते हैं, तो आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिन्हें आप अपनी डेस्क पर बैठे-बैठे केवल 10 मिनट का समय निकालकर कर सकते हैं. सिर्फ 10 मिनट का ये डेस्क योगा सेशन आपको इंस्टेंट एनर्जेटिक और रिलैक्स महसूस करा सकता है.

घर से आज ही निकालकर फेंक दें ये 3 चीजें, AIIMS, Harvard के डॉक्टर ने बताया सेहत के लिए टॉक्सिक

गर्दन घुमाना

धीरे-धीरे अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाएं, पहले दाईं फिर बाईं ओर. इससे गर्दन का तनाव और जकड़न दूर होगी.

कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाएं, 5 सेकंड रोकें और छोड़ दें. इसे 4-5 बार दोहराएं. ऐसा करने से कंधे और ऊपरी पीठ का तनाव कम होगा.

सीधे बैठें, एक हाथ कुर्सी के पीछे रखें और धीरे से कमर को घुमाएं. ये करने से रीढ़ की लचक बढ़ती है और जकड़न कम होती है.

कुर्सी पर बैठकर शरीर को आगे झुकाएं और हाथों को नीचे छोड़ दें. यह आसन दिमाग को शांत और पीठ को स्ट्रेच करता है.

एक पैर की एड़ी को दूसरे घुटने पर रखें, ऐसा करने से पैरों से '4' का आकार बनेगा. ये पोज हिप्स और लोअर बैक के लिए फायदेमंद है.

हथेली को सीधा करके उंगलियों को हल्के से पीछे खींचें. यह टाइपिंग से हुई थकान और कलाई के दर्द को कम करता है.

एक हाथ ऊपर उठाकर दूसरी ओर झुकें. यह कमर की मांसपेशियों को खोलता है और लचीलापन बढ़ाता है.

कुर्सी पर बैठकर एक पैर को दूसरे घुटने पर रखें और हल्का झुकें. यह लंबे समय तक बैठने से हुई जकड़न कम करता है.

इन सब से अलग आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें. यह तनाव को कम कर मन को शांत करता है.

अगर आप रोज ऑफिस में सिर्फ 10 मिनट का यह योगा सेशन कर लें, तो थकान कम होगी, ध्यान बढ़ेगा और शरीर हल्का लगेगा. इसे लंच ब्रेक या काम के बीच में करके आप दिनभर एनर्जेटिक रह सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.