घर से मक्खी, मच्छर और कीड़े भगाएंगे ये 10 आसान नुस्खे, तुरंत मिल जाएगा Insects से छुटकारा

Home Remedies: घर में अक्सर ही तरह-तरह के कीड़े (Insects) नजर आने लगते हैं. कुछ कीड़े जमीन पर रेंगते नजर आते हैं, तो कुछ दीवारों पर या फिर खाने की चीजों पर चिपके हुए दिखते हैं. इन कीड़ों से छुटकारा ना पाया जाए तो यह खाने-पीने की चीजों को संक्रमित करते हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इन कीड़े-मकौड़ों से छुटकारा पाना जरूरी होता है. यहां जानिए घर की वो कौनसी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से अलग-अलग तरह के कीड़ों जैसे मच्छर, चींटी (Ants), चूहे (Rats), मक्खी, कॉकरोच और खाने के ऊपर उड़ने वाली फ्लाइस को भगाया जा सकता है. ये नुस्खे इंस्टाग्राम पर डीडेकोरडाइरीज अंकाउंट से शेयर किए गए हैं. इन नुस्खों को आजमाना बेहद आसान भी है.

कीड़े भगाने के असरदार घरेलू उपाय | Insects Home Remedies

फलों की टोकरी के किनारों पर विनेगर सोल्यूशन को टिशू की मदद से लगा दें. इससे फलों से कीड़े दूर रहते हैं. सिरके को पानी के साथ मिलाकर यह सोल्यूशन तैयार होता है. इसे बरसाती कीड़ों पर भी छिड़का जा सकता है.

पानी में नमक मिलाकर मकड़ी के जालों पर छिड़का जा सकता है. इससे मकड़ी भागती है और जाले भी कम नजर आते हैं.

लाला चींटियों (Red Ants) को भगाने के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. हल्दी पाउडर तुरंत लाल चींटियों को भगा देता है.

पानी में तेजपत्ता, दालचीनी और बोरिक एसिड मिक्स करें. इसे कॉकरोच के ऊपर या कॉकरोच (Cockroach) के ठिकानों पर डालने से कॉकरोच से छुटकारा मिलता है.

मक्खियों को भगाने के लिए भी एक बेहद आसान सा नुस्खा आजमाया जा सकता है. आपको बस इतना करना है कि किसी कटोरी में कपूर डालकर जला दें. घर में कपूर जलाने से मक्खियां घर से दूर रहती हैं.

पानी में काली मिर्च मिलाकर स्प्रे करने से छिपकली (Lizard) दूर रहती है. स्प्रे बोतल में काली मिर्च का पाउडर डालकर रख लें और जब भी छिपकली नजर आए तो उसके ऊपर छिड़कने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करें.

मच्छरों को भगाने के लिए घर में सूखे नीम के पत्तों को जलाएं. सूखे नीम के पत्ते जलाने से घर में मच्छर नहीं आते हैं.

किचन स्लैब के कोने पर लौंग रखने से कीड़े-मकौड़े किचन में नहीं आते हैं. खाने के आसपास खासतौर से लौंग रखी जा सकती है.

फ्रिज के अंदर एक कटरी में बेकिंग सोडा (Baking Soda) रखने से फ्रिज की बदबू दूर होती है. इससे फ्रिज में फंगस नहीं पनपता सो अलग.

चूहों से छुटकारा पाने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है. जहां भी चूहे ज्यादा नजर आते हैं या फिर जहां-जहां चूहे का ठिकाना है वहां प्याज रखा जा सकता है. प्याज चूहों को दूर रखता है.