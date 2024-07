US Elections: 27 जुलाई से कमला हैरिस का 'राजयोग' शुरु ', इस ज्योतिष की भविष्यवाणी पर लगने लगी अटक

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को घोषणा की है कि वह राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसके साथ ही, उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्‍या भारतीय मूल की कमला हैर‍िस अमेर‍िका की राष्‍ट्रपत‍ि बनने जा रही हैं?

देश के मशहूर ज्योतिष राजीव नारायण शर्मा ने ऐसी भविष्यवाणी की, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कमला हैरिस को लेकर एक भविष्यवाणी की. उन्होंने एक्स पर लिखा- उनकी अभी राहु, शुक्र दशा चल रही है. 27.07.24 से इनका राजयोग प्रारंभ हो रहा है. यह समय उनके जीवन का स्वर्णिम चरण होगा.

Kamla Devi Harris(20.10.64), has Gemini Lagna, Aries sign. Dasha running Rahu, Venus. From 27.07.24 her Rajyog is starting. This period will be a golden phase of her life.