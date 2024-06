VIDEO: पवन कल्याण ने मोदी में कान में क्या कहा? बड़े भाई चिरंजीवी के सम्मान का ये पल इमोशनल कर देगा

मौका था आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह का, पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे... मगर आज पीएम मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज से कुछ अलग दिखाई दिए. हुआ ये कि साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण ने भी आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी... इसी समय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल, शपथ ग्रहण के बाद पवन कल्याण पीएम मोदी के कान में कुछ कहते हैं (माना जा रहा है कि वह बड़े भाई चिरंजीवी से मिलवाने के लिए कह रहे थे) तभी अगले ही पल पीएम मोदी पवन कल्याण का हाथ पकड़ मंच पर सामने की ओर आते हैं, और वहीं मंच पर दूसरे छोर पर मौजूद चिरंजीवी का हाथ भी वो पकड़ लेते हैं... जिसके बाद दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर पीएम मोदी लोगों का अभिवादन करते हैं. अपने बड़े भाई के सम्मान के लिए पवन कल्याण ने जो किया इसे देखकर चिरंजीवी भी बेहद इमोशनल नजर आए. बात यहीं खत्म नहीं होती पीएम मोदी इसके बाद दोनों भाइयों को शाबाशी देते हैं... और इसी बीच चिरंजीवी भी अपने छोटे भाई पवन कल्याण को बच्चे की तरह दुलारते भी दिखते हैं. ये पल अपने सामने घटित होते देख मंच के नीचे मौजूद अभिनेता रामचरण भावुक और खुशी से भरे दिखते हैं. बेशक जब भी आंध्र प्रदेश की राजनीति में इस शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र होगा तो पवन कल्याण और चिरंजीवी के साथ पीएम मोदी के इस खास पल का जिक्र हमेशा किया जाएगा.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Jana Sena chief Pawan Kalyan, actor and Padma Vibhushan awardee Konidela Chiranjeevi, Actor Rajinikanth, Actor-politician Nandamuri Balakrishna and other Union Ministers and TDP leaders at the swearing-in ceremony of Andhra Pradesh CM N… pic.twitter.com/sM5CtDvZTp