'ऊपरवाले' ने सब देख लिया.. पकड़ा गया मुजफ्फरनगर में युवती को छेड़ने वाला बाइकसवार मनचला

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक सड़क पर जा रही युवती को ये छेड़ते हुए नजर आया था. इलाके के लोगों के अनुसार आरोपी सलमान अपने साथ एसिड की बोतल रखकर चलता था और लड़कियों को गलत तरीके से छूता था. इलाके के लोग लंबे समय से इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

Dear @muzafarnagarpol @Uppolice @myogiadityanath @CMOfficeUP There is a lot of fear in Muzaffarnagar because of this person. Local people say that he also keeps a bottle of acid with him. See in the CCTV that he keeps touching the breast and hips of the girls while coming and… pic.twitter.com/5qwOKa0C08