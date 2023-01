प्रणय रॉय और रुचिर शर्मा ने 2023 के टॉप 10 आर्थिक रुझानों पर की चर्चा, ग्राफिक्स के जरिए समझें

रुचिर शर्मा ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है. यह सिलसिला लंबे समय तक चलने वाला है. उन्हें लगता है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जो कि 5 फीसदी की दर से ऊपर नहीं बढ़ सकती है. शर्मा यह भी महसूस करते हैं कि भारत को कई देशों के साथ आउटसोर्सिंग के अवसर जुटाने की आवश्यकता है जो कि चीन के विकल्प की तलाश कर रहे हैं.

रुचिर शर्मा ने कहा कि लोग अभी भी अमेरिका जैसे देशों को आउटसोर्स करना चाह रहे हैं क्योंकि वहां मजदूरी बहुत अधिक है, लेकिन भू-राजनीतिक कारणों से वे अब इसे चीन में नहीं करना चाहते हैं. चीन में मजदूरी काफी बढ़ गई है. इसलिए आउटसोर्सिंग भारत सहित एशिया में स्थानांतरित हो गई है, लेकिन हमें इस अवसर का उपयोग करने की जरूरत है.

