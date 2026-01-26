विज्ञापन
टीना डाबी की ये कैसी सलामी... गणतंत्र दिवस समारोह का वीडियो हुआ वायरल

गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर बाड़मेर जिला कार्यालय में फंडा फहराने के दौरान IAS टीना डाबी से ऐसी चूक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

  • राजस्थान के बाड़मेर की जिलाधिकारी टीना डाबी ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बाद प्रोटोकॉल में चूक की
  • वायरल वीडियो में टीना डाबी झंडा फहराने के बाद गलत दिशा में मुंह करके सलामी देते हुए नजर आईं
  • सुरक्षा गार्ड ने टीना डाबी को सही दिशा में मुंह करने का इशारा किया, जिसके बाद वह सही सलामी दीं
बाड़मेर:

राजस्थान के बाड़मेर की जिलाधिकारी आईएएस टॉपर टीना डाबी एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं. स्‍कूली बच्‍चों के सामने इस बार टीना डाबी ने ऐसी चूक कर दी, जिसे वे शायद ही कभी भुला पाएं. दरअसल, गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर बाड़मेर जिला कार्यालय में फंडा फहराने के दौरान टीना से ऐसी चूक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में झंडा फहराने के बाद टीना डाबी भूल गईं कि उन्हें किस तरफ मुंह करके सलामी देनी है. क्‍या टीना डाबी को वाकई नहीं पता कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बाद कहां मुंह करके सलामी देते हैं?

टीना डाबी कैसे कर गईं ऐसी भूल! 

आम लोगों को नियम और कायदों से रूबरू कराने वाली जिले की प्रशासनिक प्रमुख और यूपीएससी टॉपर से प्रोटोकॉल की ऐसी गलती की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी. इस घटना के बाद एक बार फिर वह लोगों के टारगेट पर आ गई हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर टीना डाबी का वीडियो तेजी से फैल रहा है. लोग तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं. टीना डाबी की ओर से अभी इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है.  

आखिर टीना डाबी ने क्‍या चूक की?

टीना डाबी वायरल वीडियो में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के बाद अजीब-सा व्‍यवहार करते हुए नजर आ रही हैं. ऐसा लग रहा है कि उन्‍हें पता ही नहीं है कि फंडा फहराने के बाद उन्‍हें क्‍या करना है. ऐसे में वह फंडा फहराने के बाद मुंह फेर कर खड़ी हो गईं और सैल्‍यूट मारने लगीं. ऐसे में उनके पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ से इशारा करके बताया कि मैडम चेहरा इधर घुमाइए और सैल्यूट कीजिए. 

ये भी पढ़ें :- पुरस्कारों में नहीं कोई गड़बड़ी, IAS टीना और रिया डाबी बहनों को क्यों देनी पड़ी सफाई?

वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर उन पर तंज कसने वाले लोगों की बाढ़ आ गई है. यह वीडियो @CuteAaruhi4 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. इसके बाद यह तेजी से शेयर हो रहा है. हालांकि, कुछ लोग उनके समर्थन में भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि काम के बोझ में कई बार ऐसी भूल हो जाती हैं. 

ये भी पढ़ें :- टीना डाबी को यहां मिली थी पहली पोस्टिंग, महज इतनी उम्र में बनी थीं UPSC टॉपर

पूरी स्टोरी पढ़ें

