'वे झारखंड के शेर हैं...' : चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर शिवराज सिंह चौहान

झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह (चंपई सोरेन) झारखंड के शेर हैं. जनता उनका सम्मान करती है. वह झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं.

इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन उन नेताओं में शामिल रहे हैं, जिनके संघर्षों की बदौलत अलग झारखंड का निर्माण हुआ. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसे नेता को अपमानित किया है. अब वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और नए झारखंड के निर्माण का संकल्प लेकर आए हैं.

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: On former Jharkhand CM Champai Soren joining BJP, Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "He (Champai Soren) is the tiger of Jharkhand...The public respects him...He has joined the BJP to save Jharkhand...JMM bas pati-patni ki party ban kar… pic.twitter.com/ZzqSfOvM7U